Чемпионат Европы по биатлону-2026: расписание всех гонок и где смотреть
Континентальное первенство по биатлону продлится с 28 января по 1 февраля в норвежском Шушене.
С 28 января по 1 февраля в норвежском Шушене состоится чемпионат Европы по биатлону 2026 года.
В соревновательную программу континентального первенства вошли индивидуальные гонки, спринты, персьюты и классические эстафеты.
Чемпионат Европы будет предшествовать главному старту четырехлетия – зимним Олимпийским играм-2026, которые состоятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Биатлонные соревнования на Олимпиаде-2026 стартуют 8 февраля смешанной эстафетой.
Расписание гонок чемпионата Европы по биатлону-2026
Среда, 28 января
11:20 – Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины
15:30 – Индивидуальная гонка, 15 км, женщины
Пятница, 30 января
11:45 – Спринт, 10 км, мужчины
15:30 – Спринт, 7,5 км, женщины
Суббота, 31 января
11:45 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
14:30 – Гонка преследования, 10 км, женщины
Воскресенье, 1 февраля
11:40 – Эстафета, 4х7,5 км, мужчины
14:45 – Эстафета, 4х6 км, женщины
Где смотреть гонки чемпионата Европы по биатлону
На территории Украины все гонки чемпионата Европы по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
Ранее сообщалось, что мужская сборная Украины по биатлону назвала состав на Олимпиаду-2026.
Также мы рассказывали, что женская сборная Украины по биатлону назвала состав на Олимпиаду-2026.