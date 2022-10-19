Чемпионат мира-2022: календарь и результаты всех матчей

Вашему вниманию расписание и результаты всех поединков финальной стадии Мундиаля, который будет принимать Катар.
С 20-го ноября по 18 декабря в Катаре состоится Чемпионат мира-2022. Это будет 22-е в истории планетарное первенство по футболу.
В финальной части Мундиаля примут участие 32 национальных сборных, которые распределены на 8 групп по четыре команды в каждой. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждого квартета.
В матче-открытии Катар, получивший право выступить на Чемпионате мира как хозяин турнира, 20 ноября встретится с Эквадором.
Финальный поединок запланирован на 18 декабря на Национальном стадионе в Лусаиле, который вмещает 80 тысяч зрителей.
Чемпионат мира по футболу впервые в истории состоится на Ближнем Востоке. Также он станет первым, который будет производиться не летом, а осенью и зимой. Это связано с погодными условиями в стране-хозяйке, где температура воздуха в июне - июле достигает отметки более 40 градусов.
Отметим, что это будет последнее мировое первенство с 32 командами. Уже на следующем Мундиале, который в 2026 году будут принимать Канада, Мексика и США, количество участников вырастет до 48 сборных.
Напомним, сборная Украины не смогла пробиться на ЧМ-2022. "Сине-желтые" в финале плей-офф европейской квалификации уступили Уэльсу.
|
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ-2022
|Финальный турнир. Групповой этап
|
ТУР 1
|Воскресенье, 20 ноября
|Группа А
|18:00
|КАТАР
|_:_
|ЭКВАДОР
|Понедельник, 21 ноября
|Группа B
|15:00
|АНГЛИЯ
|_:_
|ИРАН
|Группа А
|18:00
|СЕНЕГАЛ
|_:_
|НИДЕРЛАНДЫ
|Группа B
|21:00
|США
|_:_
|УЭЛЬС
|Вторник, 22 ноября
|Группа C
|12:00
|АРГЕНТИНА
|_:_
|САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
|Группа D
|15:00
|ДАНИЯ
|_:_
|ТУНИС
|Группа C
|18:00
|МЕКСИКА
|_:_
|ПОЛЬША
|Группа D
|21:00
|ФРАНЦИЯ
|_:_
|АВСТРАЛИЯ
|Среда, 23 ноября
|Группа F
|12:00
|МАРОККО
|_:_
|ХОРВАТИЯ
|Группа E
|15:00
|ГЕРМАНИЯ
|_:_
|ЯПОНИЯ
|Группа E
|18:00
|ИСПАНИЯ
|_:_
|КОСТА-РИКА
|Группа F
|21:00
|БЕЛЬГИЯ
|_:_
|КАНАДА
|Четверг, 24 ноября
|Группа G
|12:00
|ШВЕЙЦАРИЯ
|_:_
|КАМЕРУН
|Группа H
|15:00
|УРУГВАЙ
|_:_
|ЮЖНАЯ КОРЕЯ
|Группа H
|18:00
|ПОРТУГАЛИЯ
|_:_
|ГАНА
|Группа G
|21:00
|БРАЗИЛИЯ
|_:_
|СЕРБИЯ
|
ТУР 2
|Пятниця, 25 ноября
|Группа B
|12:00
|УЭЛЬС
|_:_
|ИРАН
|Группа А
|15:00
|КАТАР
|_:_
|СЕНЕГАЛ
|Группа А
|18:00
|НИДЕРЛАНДЫ
|_:_
|ЭКВАДОР
|Группа B
|21:00
|АНГЛИЯ
|_:_
|США
|Суббота, 26 ноября
|Группа D
|12:00
|ТУНИС
|_:_
|АВСТРАЛИЯ
|Группа C
|15:00
|ПОЛЬША
|_:_
|САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
|Группа D
|18:00
|ФРАНЦИЯ
|_:_
|ДАНИЯ
|Группа C
|21:00
|АРГЕНТИНА
|_:_
|МЕКСИКА
|Воскресенье, 27 ноября
|Группа E
|12:00
|ЯПОНИЯ
|_:_
|КОСТА-РИКА
|Группа F
|15:00
|БЕЛЬГИЯ
|_:_
|МАРОККО
|Группа F
|18:00
|ХОРВАТИЯ
|_:_
|КАНАДА
|Группа E
|21:00
|ИСПАНИЯ
|_:_
|ГЕРМАНИЯ
|Понедельник, 28 ноября
|Группа G
|12:00
|КАМЕРУН
|_:_
|СЕРБИЯ
|Группа H
|15:00
|ЮЖНАЯ КОРЕЯ
|_:_
|ГАНА
|Группа G
|18:00
|БРАЗИЛИЯ
|_:_
|ШВЕЙЦАРИЯ
|Группа H
|21:00
|ПОРТУГАЛИЯ
|_:_
|УРУГВАЙ
|
ТУР 3
|Вторник, 29 ноября
|Группа А
|17:00
|ЭКВАДОР
|_:_
|СЕНЕГАЛ
|Группа А
|17:00
|НИДЕРЛАНДЫ
|_:_
|КАТАР
|Группа B
|21:00
|ИРАН
|_:_
|США
|Группа B
|21:00
|УЭЛЬС
|_:_
|АНГЛИЯ
|Среда, 30 ноября
|Группа D
|17:00
|ТУНИС
|_:_
|ФРАНЦИЯ
|Группа D
|17:00
|АВСТРАЛИЯ
|_:_
|ДАНИЯ
|Группа C
|21:00
|ПОЛЬША
|_:_
|АРГЕНТИНА
|Группа C
|21:00
|САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
|_:_
|МЕКСИКА
|Четверг, 1 декабря
|Группа F
|17:00
|ХОРВАТИЯ
|_:_
|БЕЛЬГИЯ
|Группа F
|17:00
|КАНАДА
|_:_
|МАРОККО
|Группа E
|21:00
|ЯПОНИЯ
|_:_
|ИСПАНИЯ
|Группа E
|21:00
|КОСТА-РИКА
|_:_
|ГЕРМАНИЯ
|Пятниця, 2 декабря
|Группа H
|17:00
|ЮЖНАЯ КОРЕЯ
|_:_
|ПОРТУГАЛИЯ
|Группа H
|17:00
|ГАНА
|_:_
|УРУГВАЙ
|Группа G
|21:00
|СЕРБИЯ
|_:_
|ШВЕЙЦАРИЯ
|Группа G
|21:00
|КАМЕРУН
|_:_
|БРАЗИЛИЯ
|
ПЛЕЙ-ОФФ
|
1/8 ФИНАЛА
|Суббота, 3 декабря
|1
|17:00
|1A
|_:_
|2B
|2
|21:00
|1C
|_:_
|2D
|Воскресенье, 4 декабря
|3
|17:00
|1D
|_:_
|2C
|4
|21:00
|1B
|_:_
|2A
|Понедельник, 5 декабря
|5
|17:00
|1E
|_:_
|2F
|6
|21:00
|1G
|_:_
|2H
|Вторник, 6 декабря
|7
|17:00
|1F
|_:_
|2E
|8
|21:00
|1H
|_:_
|2G
|
1/4 ФИНАЛА
|Пятниця, 9 декабря
|1
|17:00
|1E / 2F
|_:_
|1G / 2H
|2
|21:00
|1A / 2B
|_:_
|1C / 2D
|Суббота, 10 декабря
|3
|17:00
|1F / 2E
|_:_
|1H / 2G
|4
|21:00
|1B / 2A
|_:_
|1D / 2C
|
1/2 ФИНАЛА
|Вторник, 13 декабря
|1
|21:00
|1A / 2B - 1C / 2D
|_:_
|1E / 2F - 1G / 2H
|Среда, 14 декабря
|2
|21:00
|1B / 2A - 1D / 2C
|_:_
|1F / 2E - 1H / 2G
|
МАТЧ ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО
|Суббота, 17 декабря
|17:00
|_:_
|
ФИНАЛ
|Воскресенье, 18 декабря
|17:00
|_:_