Чемпионат мира-2022: календарь и результаты всех матчей

Вашему вниманию расписание и результаты всех поединков финальной стадии Мундиаля, который будет принимать Катар.

С 20-го ноября по 18 декабря в Катаре состоится Чемпионат мира-2022. Это будет 22-е в истории планетарное первенство по футболу.

В финальной части Мундиаля примут участие 32 национальных сборных, которые распределены на 8 групп по четыре команды в каждой. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждого квартета.

В матче-открытии Катар, получивший право выступить на Чемпионате мира как хозяин турнира, 20 ноября встретится с Эквадором.

Финальный поединок запланирован на 18 декабря на Национальном стадионе в Лусаиле, который вмещает 80 тысяч зрителей.

Чемпионат мира по футболу впервые в истории состоится на Ближнем Востоке. Также он станет первым, который будет производиться не летом, а осенью и зимой. Это связано с погодными условиями в стране-хозяйке, где температура воздуха в июне - июле достигает отметки более 40 градусов.

Отметим, что это будет последнее мировое первенство с 32 командами. Уже на следующем Мундиале, который в 2026 году будут принимать Канада, Мексика и США, количество участников вырастет до 48 сборных.

Напомним, сборная Украины не смогла пробиться на ЧМ-2022. "Сине-желтые" в финале плей-офф европейской квалификации уступили Уэльсу.