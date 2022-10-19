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Чемпионат мира-2022: календарь и результаты всех матчей

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Чемпионат мира-2022: календарь и результаты всех матчей

Фото: Associated Press

Вашему вниманию расписание и результаты всех поединков финальной стадии Мундиаля, который будет принимать Катар.

С 20-го ноября по 18 декабря в Катаре состоится Чемпионат мира-2022. Это будет 22-е в истории планетарное первенство по футболу.

В финальной части Мундиаля примут участие 32 национальных сборных, которые распределены на 8 групп по четыре команды в каждой. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждого квартета.

В матче-открытии Катар, получивший право выступить на Чемпионате мира как хозяин турнира, 20 ноября встретится с Эквадором.

Финальный поединок запланирован на 18 декабря на Национальном стадионе в Лусаиле, который вмещает 80 тысяч зрителей.

Чемпионат мира по футболу впервые в истории состоится на Ближнем Востоке. Также он станет первым, который будет производиться не летом, а осенью и зимой. Это связано с погодными условиями в стране-хозяйке, где температура воздуха в июне - июле достигает отметки более 40 градусов.

Отметим, что это будет последнее мировое первенство с 32 командами. Уже на следующем Мундиале, который в 2026 году будут принимать Канада, Мексика и США, количество участников вырастет до 48 сборных.

Напомним, сборная Украины не смогла пробиться на ЧМ-2022. "Сине-желтые" в финале плей-офф европейской квалификации уступили Уэльсу.

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ-2022
Финальный турнир. Групповой этап

ТУР 1
Воскресенье, 20 ноября
Группа А 18:00 КАТАР _:_  ЭКВАДОР  
Понедельник, 21 ноября
Группа B 15:00 АНГЛИЯ _:_ ИРАН
Группа А 18:00 СЕНЕГАЛ _:_ НИДЕРЛАНДЫ  
Группа B 21:00 США _:_ УЭЛЬС
Вторник, 22 ноября
Группа C 12:00 АРГЕНТИНА _:_ САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Группа D 15:00 ДАНИЯ _:_ ТУНИС
Группа C 18:00 МЕКСИКА _:_ ПОЛЬША
Группа D 21:00 ФРАНЦИЯ _:_ АВСТРАЛИЯ  
Среда, 23 ноября
Группа F 12:00 МАРОККО _:_ ХОРВАТИЯ  
Группа E 15:00 ГЕРМАНИЯ _:_ ЯПОНИЯ
Группа E 18:00 ИСПАНИЯ _:_ КОСТА-РИКА
Группа F 21:00 БЕЛЬГИЯ _:_ КАНАДА
Четверг, 24 ноября
Группа G 12:00 ШВЕЙЦАРИЯ _:_ КАМЕРУН  
Группа H 15:00 УРУГВАЙ _:_ ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Группа H 18:00 ПОРТУГАЛИЯ _:_ ГАНА
Группа G 21:00 БРАЗИЛИЯ _:_ СЕРБИЯ

ТУР 2
Пятниця, 25 ноября
Группа B 12:00 УЭЛЬС _:_ ИРАН  
Группа А 15:00 КАТАР _:_ СЕНЕГАЛ
Группа А 18:00 НИДЕРЛАНДЫ _:_ ЭКВАДОР
Группа B 21:00 АНГЛИЯ _:_ США
Суббота, 26 ноября
Группа D 12:00 ТУНИС _:_ АВСТРАЛИЯ  
Группа C 15:00 ПОЛЬША _:_ САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Группа D 18:00 ФРАНЦИЯ _:_ ДАНИЯ
Группа C 21:00 АРГЕНТИНА _:_ МЕКСИКА
Воскресенье, 27 ноября
Группа E 12:00 ЯПОНИЯ _:_ КОСТА-РИКА  
Группа F 15:00 БЕЛЬГИЯ _:_ МАРОККО
Группа F 18:00 ХОРВАТИЯ _:_ КАНАДА
Группа E 21:00 ИСПАНИЯ _:_ ГЕРМАНИЯ
Понедельник, 28 ноября
Группа G 12:00 КАМЕРУН _:_ СЕРБИЯ  
Группа H 15:00 ЮЖНАЯ КОРЕЯ _:_ ГАНА
Группа G 18:00 БРАЗИЛИЯ _:_ ШВЕЙЦАРИЯ
Группа H 21:00 ПОРТУГАЛИЯ _:_ УРУГВАЙ

ТУР 3
Вторник, 29 ноября
Группа А 17:00 ЭКВАДОР _:_ СЕНЕГАЛ  
Группа А 17:00 НИДЕРЛАНДЫ _:_ КАТАР
Группа B 21:00 ИРАН _:_ США
Группа B 21:00 УЭЛЬС _:_ АНГЛИЯ
Среда, 30 ноября
Группа D 17:00 ТУНИС _:_ ФРАНЦИЯ  
Группа D 17:00 АВСТРАЛИЯ _:_ ДАНИЯ
Группа C 21:00 ПОЛЬША _:_ АРГЕНТИНА
Группа C 21:00 САУДОВСКАЯ АРАВИЯ _:_ МЕКСИКА
Четверг, 1 декабря
Группа F 17:00 ХОРВАТИЯ _:_ БЕЛЬГИЯ  
Группа F 17:00 КАНАДА _:_ МАРОККО
Группа E 21:00 ЯПОНИЯ _:_ ИСПАНИЯ
Группа E 21:00 КОСТА-РИКА _:_ ГЕРМАНИЯ
Пятниця, 2 декабря
Группа H 17:00 ЮЖНАЯ КОРЕЯ _:_ ПОРТУГАЛИЯ  
Группа H 17:00 ГАНА _:_ УРУГВАЙ
Группа G 21:00 СЕРБИЯ _:_ ШВЕЙЦАРИЯ
Группа G 21:00 КАМЕРУН _:_ БРАЗИЛИЯ
 

ПЛЕЙ-ОФФ

1/8 ФИНАЛА
Суббота, 3 декабря
1 17:00 1A   _:_   2B
2 21:00 1C   _:_   2D
Воскресенье, 4 декабря
3 17:00 1D   _:_   2C
4 21:00 1B   _:_   2A
Понедельник, 5 декабря
5 17:00 1E   _:_   2F
6 21:00 1G   _:_   2H
Вторник, 6 декабря
7 17:00 1F   _:_   2E
8 21:00 1H   _:_   2G

1/4 ФИНАЛА
Пятниця, 9 декабря
1 17:00 1E / 2F   _:_   1G / 2H
2 21:00 1A / 2B   _:_   1C / 2D
Суббота, 10 декабря
3 17:00 1F / 2E   _:_   1H / 2G
4 21:00 1B / 2A   _:_   1D / 2C

1/2 ФИНАЛА
Вторник, 13 декабря
1 21:00 1A / 2B - 1C / 2D   _:_   1E / 2F - 1G / 2H
 
Среда, 14 декабря
2 21:00 1B / 2A - 1D / 2C   _:_   1F / 2E - 1H / 2G

МАТЧ ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО
Суббота, 17 декабря
  17:00     _:_    
 

ФИНАЛ
Воскресенье, 18 декабря
  17:00     _:_    

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