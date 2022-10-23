Чемпионат мира-2022 по футболу: что нужно знать о Мундиале в Катаре

20 ноября в Катаре стартует Чемпионат мира по футболу 2022 года. Это будет 22-е в истории планетарное первенство по футболу.

ТСН Проспорт рассказывает все самое главное, что следует знать о будущем Мундиале.

Когда и где пройдет Чемпионат мира-2022

Финальная часть Чемпионата мира-2022 запланирована с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.

За право провести ЧМ-2022 Катар выиграл борьбу в Австралии, Японии, Южной Кореи и США. 2 декабря 2010 года в Цюрихе были объявлены результаты тайного голосования в исполнительном комитете ФИФА, согласно которым хозяином турнира стал именно Катар.

Впервые в истории Мундиаль состоится на Ближнем Востоке. Также этот ЧМ станет первым, который будет проводиться не летом, а осенью и зимой. Это связано с погодными условиями в стране-хозяйке, где температура воздуха в июне - июле достигает отметки более 40 градусов Цельсия.

Матчи планетарного первенства будут принимать восемь стадионов в пяти городах - Дохе, Лусаили, Эр-Райяне, Эль-Хауре и Эль-Вакре. Чтобы противостоять безумной жаре, футбольные арены оборудовали специальными системами охлаждения воздуха, поддерживающими температуру не выше +27 °C.

В первом поединке ЧМ-2022 сборная страны-хозяйки 20 ноября встретится с Эквадором. Изначально планировалось, что Мундиаль начнется дуэлью Сенегала и Нидерландов, однако ФИФА внесла изменение в календарь из-за желания катарцев сыграть в матче-открытии, как это традиционно делали хозяева турнира с 2006 года.

Финальный матч Чемпионата мира-2022 будет сыгран 18 декабря на Национальном стадионе в Лусаиле, который вмещает 80 тысяч зрителей.

Участники и группы Чемпионата мира-2022

В турнире примут участие 32 национальных сборных, которые распределены на 8 групп по четыре команды в каждой. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждого квартета.

Это будет последнее мировое первенство с 32 командами. Уже на следующем Мундиале, который в 2026-м будут принимать Канада, Мексика и США, количество участников вырастет до 48 сборных.

Жеребьевка группового этапа состоялась 1 апреля 2022 года.

Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды

Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс

Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша

Группа D: Франция, Дания, Тунис, Австралия

Группа E: Испания, Германия, Япония, Коста-Рика

Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия

Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун

Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.

Добавим, что действующим чемпионом мира является сборная Франции. В финальном матче Мундиаля-2018 "трехцветные" победили команду Хорватии со счетом 4:2 . В "бронзовом" поединке предыдущего ЧМ бельгийцы обыграли Англию - 2:0 .

Фото: fifa.com

Расписание всех матчей Чемпионата мира-2022

Матчи первых двух туров группового этапа мирового первенства будут проходить в четыре часовых слота - 12:00, 15:00, 18:00 и 21:00 (по киевскому времени). Игры заключительного третьего тура и поединки плей-офф будут начинаться в 17:00 и 21:00.

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ГРУППОВОЙ ЭТАП

1-й тур

Воскресенье, 20 ноября

Группа А: Катар - Эквадор (18:00)

Понедельник, 21 ноября

Группа В: Англия - Иран (15:00)

Группа А: Сенегал - Нидерланды (18:00)

Группа В: США - Уэльс (21:00)

Вторник, 22 ноября

Группа C: Аргентина - Саудовская Аравия (12:00)

Группа D: Дания - Тунис (15:00)

Группа C: Мексика - Польша (18:00)

Группа D: Франция - Австралия (21:00)

Среда, 23 ноября

Группа F: Марокко - Хорватия (12:00)

Группа E: Германия - Япония (15:00)

Группа E: Испания - Коста-Рика (18:00)

Группа F: Бельгия - Канада (21:00)

Четверг, 24 ноября

Группа G: Швейцария - Камерун (12:00)

Группа H: Уругвай - Южная Корея (15:00)

Группа H: Португалия - Гана (18:00)

Группа G: Бразилия - Сербия (21:00)

2-й тур

Пятница, 25 ноября

Группа В: Уэльс - Иран (12:00)

Группа А: Катар - Сенегал (15:00)

Группа А: Нидерланды - Эквадор (18:00)

Группа В: Англия - США (21:00)

Суббота, 26 ноября

Группа D: Тунис - Австралия (12:00)

Группа C: Польша - Саудовская Аравия (15:00)

Группа D: Франция - Дания (18:00)

Группа C: Аргентина - Мексика (21:00)

Воскресенье, 27 ноября

Группа E: Япония - Коста-Рика (12:00)

Группа F: Бельгия - Марокко (15:00)

Группа F: Хорватия - Канада (18:00)

Группа E: Испания - Германия (21:00)

Понедельник, 28 ноября

Группа G: Камерун - Сербия (12:00)

Группа H: Южная Корея - Гана (15:00)

Группа G: Бразилия - Швейцария (18:00)

Группа H: Португалия - Уругвай (21:00)

3-й тур

Вторник, 29 ноября

Группа А: Эквадор - Сенегал (17:00)

Группа А: Нидерланды - Катар (17:00)

Группа В: Иран - США (21:00)

Группа В: Уэльс - Англия (21:00)

Среда, 30 ноября

Группа D: Тунис - Франция (17:00)

Группа D: Австралия - Дания (17:00)

Группа C: Польша - Аргентина (21:00)

Группа C: Саудовская Аравия - Мексика (21:00)

Четверг, 1 декабря

Группа F: Хорватия - Бельгия (17:00)

Группа F: Канада - Марокко (17:00)

Группа E: Япония - Испания (21:00)

Группа E: Коста-Рика - Германия (21:00)

Пятница, 2 декабря

Группа H: Южная Корея - Португалия (17:00)

Группа H: Гана - Уругвай (17:00)

Группа G: Сербия - Швейцария (21:00)

Группа G: Камерун - Бразилия (21:00)

ПЛЕЙ-ОФФ

1/8 финала

Суббота, 3 декабря

1: 1А - 2B (17:00)

2: 1C - 2D (21:00)

Воскресенье, 4 декабря

3: 1D - 2C (17:00)

4: 1B - 2A (21:00)

Понедельник, 5 декабря

5: 1E - 2F (17:00)

6: 1G - 2H (21:00)

Вторник, 6 декабря

7: 1F - 2E (17:00)

8: 1H - 2G (21:00)

1/4 финала

Пятница, 9 декабря

Четвертьфинал 1: 1E/2F - 1G/2H (17:00)

Четвертьфинал 2: 1A/2B - 1C/2D (21:00)

Суббота, 10 декабря

Четвертьфинал 3: 1F/2E - 1H/2G (17:00)

Четвертьфинал 4: 1B/2A - 1D/2C (21:00)

1/2 финала

Вторник, 13 декабря

Полуфинал 1: победитель четвертьфинала 2 - победитель четвертьфинала 1 (21:00)

Среда, 14 декабря

Полуфинал 2: победитель четвертьфинала 4 - победитель четвертьфинала 3 (21:00)

Матч за третье место

Суббота, 17 декабря

Неудачник полуфинала 1 - неудачник полуфинала 2 (17:00)

Финал

Воскресенье, 18 декабря

Победитель полуфинала 1 - победитель полуфинала 2 (17:00)

Сборная Украины не сыграет на Чемпионате мира-2022

Напомним, сборная Украины не смогла пробиться на Мундиаль в Катаре. В отборе на мировое первенство "сине-желтые" заняли второе место в группе, пропустив вперед французов.

Следовательно, в стыковых матчах за право поехать на ЧМ-2022 подопечным Александра Петракова необходимо было одолеть Шотландию и Уэльс.

В полуфинале плей-офф квалификации украинцы победили шотландцев (1:3), но в решающем матче за путевку на Мундиаль наша команда уступила валлийцам (0:1).

Россию выгнали из плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022

Из-за полномасштабной войны, которую РФ при поддержке Беларуси начала против Украины, сборную России дисквалифицировали из плей-офф отбора на ЧМ-2022.

Команда страна-агрессора в полуфинале плей-офф квалификации на Чемпионат мира-2022 должна была сыграть с Польшей, но ФИФА засчитала россиянам техническое поражение в этом матче. Затем поляки в финале плей-офф обыграли Швецию и вышли на Мундиаль.

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