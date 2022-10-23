Чемпионат мира-2022 по футболу: что нужно знать о Мундиале в Катаре

До старта важнейшего футбольного турнира планеты остается меньше месяца.
20 ноября в Катаре стартует Чемпионат мира по футболу 2022 года. Это будет 22-е в истории планетарное первенство по футболу.
ТСН Проспорт рассказывает все самое главное, что следует знать о будущем Мундиале.
Когда и где пройдет Чемпионат мира-2022
Финальная часть Чемпионата мира-2022 запланирована с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.
За право провести ЧМ-2022 Катар выиграл борьбу в Австралии, Японии, Южной Кореи и США. 2 декабря 2010 года в Цюрихе были объявлены результаты тайного голосования в исполнительном комитете ФИФА, согласно которым хозяином турнира стал именно Катар.
Впервые в истории Мундиаль состоится на Ближнем Востоке. Также этот ЧМ станет первым, который будет проводиться не летом, а осенью и зимой. Это связано с погодными условиями в стране-хозяйке, где температура воздуха в июне - июле достигает отметки более 40 градусов Цельсия.
Матчи планетарного первенства будут принимать восемь стадионов в пяти городах - Дохе, Лусаили, Эр-Райяне, Эль-Хауре и Эль-Вакре. Чтобы противостоять безумной жаре, футбольные арены оборудовали специальными системами охлаждения воздуха, поддерживающими температуру не выше +27 °C.
В первом поединке ЧМ-2022 сборная страны-хозяйки 20 ноября встретится с Эквадором. Изначально планировалось, что Мундиаль начнется дуэлью Сенегала и Нидерландов, однако ФИФА внесла изменение в календарь из-за желания катарцев сыграть в матче-открытии, как это традиционно делали хозяева турнира с 2006 года.
Финальный матч Чемпионата мира-2022 будет сыгран 18 декабря на Национальном стадионе в Лусаиле, который вмещает 80 тысяч зрителей.
Участники и группы Чемпионата мира-2022
В турнире примут участие 32 национальных сборных, которые распределены на 8 групп по четыре команды в каждой. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждого квартета.
Это будет последнее мировое первенство с 32 командами. Уже на следующем Мундиале, который в 2026-м будут принимать Канада, Мексика и США, количество участников вырастет до 48 сборных.
Жеребьевка группового этапа состоялась 1 апреля 2022 года.
Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды
Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс
Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша
Группа D: Франция, Дания, Тунис, Австралия
Группа E: Испания, Германия, Япония, Коста-Рика
Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия
Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун
Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.
Добавим, что действующим чемпионом мира является сборная Франции. В финальном матче Мундиаля-2018 "трехцветные" победили команду Хорватии со счетом 4:2. В "бронзовом" поединке предыдущего ЧМ бельгийцы обыграли Англию - 2:0.
Расписание всех матчей Чемпионата мира-2022
Матчи первых двух туров группового этапа мирового первенства будут проходить в четыре часовых слота - 12:00, 15:00, 18:00 и 21:00 (по киевскому времени). Игры заключительного третьего тура и поединки плей-офф будут начинаться в 17:00 и 21:00.
Смотрите также: Чемпионат мира-2022: календарь и результаты всех матчей
ГРУППОВОЙ ЭТАП
1-й тур
Воскресенье, 20 ноября
Группа А: Катар - Эквадор (18:00)
Понедельник, 21 ноября
Группа В: Англия - Иран (15:00)
Группа А: Сенегал - Нидерланды (18:00)
Группа В: США - Уэльс (21:00)
Вторник, 22 ноября
Группа C: Аргентина - Саудовская Аравия (12:00)
Группа D: Дания - Тунис (15:00)
Группа C: Мексика - Польша (18:00)
Группа D: Франция - Австралия (21:00)
Среда, 23 ноября
Группа F: Марокко - Хорватия (12:00)
Группа E: Германия - Япония (15:00)
Группа E: Испания - Коста-Рика (18:00)
Группа F: Бельгия - Канада (21:00)
Четверг, 24 ноября
Группа G: Швейцария - Камерун (12:00)
Группа H: Уругвай - Южная Корея (15:00)
Группа H: Португалия - Гана (18:00)
Группа G: Бразилия - Сербия (21:00)
2-й тур
Пятница, 25 ноября
Группа В: Уэльс - Иран (12:00)
Группа А: Катар - Сенегал (15:00)
Группа А: Нидерланды - Эквадор (18:00)
Группа В: Англия - США (21:00)
Суббота, 26 ноября
Группа D: Тунис - Австралия (12:00)
Группа C: Польша - Саудовская Аравия (15:00)
Группа D: Франция - Дания (18:00)
Группа C: Аргентина - Мексика (21:00)
Воскресенье, 27 ноября
Группа E: Япония - Коста-Рика (12:00)
Группа F: Бельгия - Марокко (15:00)
Группа F: Хорватия - Канада (18:00)
Группа E: Испания - Германия (21:00)
Понедельник, 28 ноября
Группа G: Камерун - Сербия (12:00)
Группа H: Южная Корея - Гана (15:00)
Группа G: Бразилия - Швейцария (18:00)
Группа H: Португалия - Уругвай (21:00)
3-й тур
Вторник, 29 ноября
Группа А: Эквадор - Сенегал (17:00)
Группа А: Нидерланды - Катар (17:00)
Группа В: Иран - США (21:00)
Группа В: Уэльс - Англия (21:00)
Среда, 30 ноября
Группа D: Тунис - Франция (17:00)
Группа D: Австралия - Дания (17:00)
Группа C: Польша - Аргентина (21:00)
Группа C: Саудовская Аравия - Мексика (21:00)
Четверг, 1 декабря
Группа F: Хорватия - Бельгия (17:00)
Группа F: Канада - Марокко (17:00)
Группа E: Япония - Испания (21:00)
Группа E: Коста-Рика - Германия (21:00)
Пятница, 2 декабря
Группа H: Южная Корея - Португалия (17:00)
Группа H: Гана - Уругвай (17:00)
Группа G: Сербия - Швейцария (21:00)
Группа G: Камерун - Бразилия (21:00)
ПЛЕЙ-ОФФ
1/8 финала
Суббота, 3 декабря
1: 1А - 2B (17:00)
2: 1C - 2D (21:00)
Воскресенье, 4 декабря
3: 1D - 2C (17:00)
4: 1B - 2A (21:00)
Понедельник, 5 декабря
5: 1E - 2F (17:00)
6: 1G - 2H (21:00)
Вторник, 6 декабря
7: 1F - 2E (17:00)
8: 1H - 2G (21:00)
1/4 финала
Пятница, 9 декабря
Четвертьфинал 1: 1E/2F - 1G/2H (17:00)
Четвертьфинал 2: 1A/2B - 1C/2D (21:00)
Суббота, 10 декабря
Четвертьфинал 3: 1F/2E - 1H/2G (17:00)
Четвертьфинал 4: 1B/2A - 1D/2C (21:00)
1/2 финала
Вторник, 13 декабря
Полуфинал 1: победитель четвертьфинала 2 - победитель четвертьфинала 1 (21:00)
Среда, 14 декабря
Полуфинал 2: победитель четвертьфинала 4 - победитель четвертьфинала 3 (21:00)
Матч за третье место
Суббота, 17 декабря
Неудачник полуфинала 1 - неудачник полуфинала 2 (17:00)
Финал
Воскресенье, 18 декабря
Победитель полуфинала 1 - победитель полуфинала 2 (17:00)
Сборная Украины не сыграет на Чемпионате мира-2022
Напомним, сборная Украины не смогла пробиться на Мундиаль в Катаре. В отборе на мировое первенство "сине-желтые" заняли второе место в группе, пропустив вперед французов.
Следовательно, в стыковых матчах за право поехать на ЧМ-2022 подопечным Александра Петракова необходимо было одолеть Шотландию и Уэльс.
В полуфинале плей-офф квалификации украинцы победили шотландцев (1:3), но в решающем матче за путевку на Мундиаль наша команда уступила валлийцам (0:1).
Россию выгнали из плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022
Из-за полномасштабной войны, которую РФ при поддержке Беларуси начала против Украины, сборную России дисквалифицировали из плей-офф отбора на ЧМ-2022.
Команда страна-агрессора в полуфинале плей-офф квалификации на Чемпионат мира-2022 должна была сыграть с Польшей, но ФИФА засчитала россиянам техническое поражение в этом матче. Затем поляки в финале плей-офф обыграли Швецию и вышли на Мундиаль.
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