Чемпионат мира-2022 по футболу: результаты жеребьевки финального турнира

Мундиаль примет Катар 21 ноября - 18 декабря 2022 года.
В пятницу, 1 апреля, в Катаре состоялась жеребьевка финальной стадии Чемпионат мира-2022 по футболу.
Согласно регламенту все национальные команды были распределены на восемь групп, по четыре сборные в каждой. Победители и вторые команды своих квартетов выйдут в 1/8 финала.
Следует отметить, что сейчас известны только 29 из 32 стран-участниц турнира. Обладатели еще трех путевок на мундиаль определятся позже. Одной из таких команд может стать Украина.
Полуфинал отборочного плей-офф, в котором "сине-желтые" должны встретиться с Шотландией, перенесли на июнь из-за вторжения российских оккупантов на территорию нашей страны. Тогда же состоится и финал плей-офф между победителем пары Шотландия - Украина и Уэльсом, где и определится, кто поедет на мировое первенство.
Добавим, что четырехкратные чемпионы мира и победители Евро-2020 - итальянцы - сенсационно остались за бортом мундиаля, проиграв в полуфинале плей-офф отбора Северной Македонии. "Скуадра Адзурра" впервые в своей истории во второй раз пропустит Чемпионат мира.
Планетарное первенство в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Будущий мундиаль станет первым, который будет проведен не летом.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕРЕБЬЕВКИ ФИНАЛЬНОГО ТУРНИРА ЧМ-2022
|группа A
|группа B
|Катар
|Англия
|Эквадор
|Иран
|Сенегал
|США
|Нидерланды
|Уэльс / Шотландия / Украина
|группа C
|группа D
|Аргентина
|Франция
|Саудовская Аравия
|Перу / Австралия / ОАЭ
|Мексика
|Дания
|Польша
|Тунис
|группа E
|группа F
|Испания
|Бельгия
|Коста-Рика / Новая Зеландия
|Канада
|Германия
|Марокко
|Япония
|Хорватия
|группа G
|группа H
|Бразилия
|Португалия
|Сербия
|Гана
|Швейцария
|Уругвай
|Камерун
|Южная Корея
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