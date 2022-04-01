Чемпионат мира-2022 по футболу: результаты жеребьевки финального турнира

Мундиаль примет Катар 21 ноября - 18 декабря 2022 года.

В пятницу, 1 апреля, в Катаре состоялась жеребьевка финальной стадии Чемпионат мира-2022 по футболу.

Согласно регламенту все национальные команды были распределены на восемь групп, по четыре сборные в каждой. Победители и вторые команды своих квартетов выйдут в 1/8 финала.

Следует отметить, что сейчас известны только 29 из 32 стран-участниц турнира. Обладатели еще трех путевок на мундиаль определятся позже. Одной из таких команд может стать Украина.

Полуфинал отборочного плей-офф, в котором "сине-желтые" должны встретиться с Шотландией, перенесли на июнь из-за вторжения российских оккупантов на территорию нашей страны. Тогда же состоится и финал плей-офф между победителем пары Шотландия - Украина и Уэльсом, где и определится, кто поедет на мировое первенство.

Добавим, что четырехкратные чемпионы мира и победители Евро-2020 - итальянцы - сенсационно остались за бортом мундиаля, проиграв в полуфинале плей-офф отбора Северной Македонии. "Скуадра Адзурра" впервые в своей истории во второй раз пропустит Чемпионат мира.

Планетарное первенство в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Будущий мундиаль станет первым, который будет проведен не летом.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕРЕБЬЕВКИ ФИНАЛЬНОГО ТУРНИРА ЧМ-2022

группа A группа B Катар Англия Эквадор Иран Сенегал США Нидерланды Уэльс / Шотландия / Украина группа C группа D Аргентина Франция Саудовская Аравия Перу / Австралия / ОАЭ Мексика Дания Польша Тунис группа E группа F Испания Бельгия Коста-Рика / Новая Зеландия Канада Германия Марокко Япония Хорватия группа G группа H Бразилия Португалия Сербия Гана Швейцария Уругвай Камерун Южная Корея

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