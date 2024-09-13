Чемпионат мира-2024 по футзалу: расписание и результаты всех матчей

Сборная Украины посоревнуется в группе С с Аргентиной, Афганистаном и Анголой.
С 14 сентября по 6 октября в Узбекистане состоится чемпионата мира-2024 по футзалу.
Участие в турнире примут 24 команды, в том числе и сборная Украины, которая по итогам жеребьевки попала в группу С, где ее соперниками будут Аргентина, Афганистан и Ангола.
В 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре из шести сборных, которые займут третьи места в своих квартетах.
Сборная Украины в шестой раз в истории сыграет на футзальном ЧМ. Лучший результат "сине-желтых" – четвертое место на дебютном для нашей команды турнире в 1996 году.
На Мундиалях 2004-го и 2008-го годов украинская сборная останавливалась во 2-м групповом раунде (топ-8), в 2012-м – дошла до четвертьфинала, а в 2016-м – вылетела в 1/8 финала.
Отметим, что действующими чемпионами мира и Европы по футзалу являются португальцы, которых сборная Украины разбила в товарищеском матче перед ЧМ-2024.
Чемпионат мира-2024 по футзалу: расписание и результаты матчей
Групповой этап
Группа A: Узбекистан, Парагвай, Коста-Рика, Нидерланды.
1-й тур, 14 сентября
15:30. Парагвай – Коста-Рика
18:00. Узбекистан – Нидерланды
2-й тур, 17 сентября
15:30. Коста-Рика – Нидерланды
18:00. Узбекистан – Парагвай
3-й тур, 20 сентября
18:00. Коста-Рика – Узбекистан
18:00. Нидерланды – Парагвай
Группа B: Бразилия, Таиланд, Хорватия, Куба.
1-й тур, 14 сентября
13:00. Хорватия – Таиланд
15:30. Бразилия – Куба
2-й тур, 17 сентября
15:30. Таиланд – Куба
18:00. Бразилия – Хорватия
3-й тур, 20 сентября
15:30. Таиланд – Бразилия
15:30. Куба – Хорватия
Группа С: Аргентина, Украина, Афганистан, Ангола
1-й тур, 15 сентября
15:30. Афганистан – Ангола
18:00. Аргентина – Украина
2-й тур, 18 сентября
15:30. Ангола – Украина
18:00. Аргентина – Афганистан
3-й тур, 21 сентября
18:00. Украина – Афганистан
18:00. Ангола – Аргентина
Группа D: Испания, Казахстан, Новая Зеландия, Ливия.
1-й тур, 15 сентября
13:00. Новая Зеландия – Ливия
15:30. Испания – Казахстан
2-й тур, 18 сентября
15:30. Ливия – Казахстан
18:00. Испания – Новая Зеландия
3-й тур, 21 сентября
15:30. Казахстан – Новая Зеландия
15:30. Ливия – Испания
Группа E: Португалия, Марокко, Таджикистан, Панама
1-й тур, 16 сентября
15:30. Португалия – Панама
18:00. Таджикистан – Марокко
2-й тур, 19 сентября
15:30. Марокко – Панама
18:00. Португалия – Таджикистан
3-й тур, 22 сентября
15:30. Марокко – Португалия
15:30. Панама – Таджикистан
Группа F: Иран, Франция, Венесуэла, Гватемала
1-й тур, 16 сентября
15:30. Иран – Венесуэла
18:00. Гватемала – Франция
2-й тур, 19 сентября
15:30. Иран – Гватемала
18:00. Франция – Венесуэла
3-й тур, 22 сентября
18:00. Франция – Иран
18:00. Венесуэла – Гватемала
1/8 финала
24 сентября
15:30. 1B – 3ACD (матч 1)
18:00. 2A – 2C (матч 2)
25 сентября
15:30. 1D – 3BEF (матч 3)
18:00. 1A – 3CDE (матч 4)
26 сентября
15:30. 1F – 2E (матч 5)
18:00. 1E – 2D (матч 6)
27 сентября
15:30. 2B – 2F (матч 7)
18:00. 1C – 3ABF (матч 8)
Четвертьфиналы
29 сентября
15:30 | Победитель матча 1 – Победитель матча 5 (четвертьфинал 1)
18:00 | Победитель матча 2 – Победитель матча 3 (четвертьфинал 2)
30 сентября
15:30. Победитель матча 7 – Победитель матча 4 (четвертьфинал 3)
18:00. Победитель матча 6 – Победитель матча 8 (четвертьфинал 4)
Полуфиналы
2 октября
18:00. Победитель четвертьфинала 2 – Победитель четвертьфинала 1 (полуфинал 1)
3 октября
18:00. Победитель четвертьфинала 4 – Победитель четвертьфинала 3 (полуфинал 2)
Матч за третье место
6 октября
15:30. Проигравший полуфинала 1 – Проигравший полуфинала 2
Финал
6 октября
18:00. Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2
Читайте также:
Сборная Украины по футзалу узнала соперников в отборе к Евро-2026
На войне против российских оккупантов погиб 18-летний украинский футзалист
Сборная Украины по футзалу в зрелищном матче одолела Польшу и вышла на чемпионат мира-2024 (видео)