Чемпионат мира-2024 по футзалу: расписание и результаты всех матчей

Сборная Украины посоревнуется в группе С с Аргентиной, Афганистаном и Анголой.

С 14 сентября по 6 октября в Узбекистане состоится чемпионата мира-2024 по футзалу.

Участие в турнире примут 24 команды, в том числе и сборная Украины, которая по итогам жеребьевки попала в группу С, где ее соперниками будут Аргентина, Афганистан и Ангола.

В 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре из шести сборных, которые займут третьи места в своих квартетах.

Сборная Украины в шестой раз в истории сыграет на футзальном ЧМ. Лучший результат "сине-желтых" – четвертое место на дебютном для нашей команды турнире в 1996 году.

На Мундиалях 2004-го и 2008-го годов украинская сборная останавливалась во 2-м групповом раунде (топ-8), в 2012-м – дошла до четвертьфинала, а в 2016-м – вылетела в 1/8 финала.

Отметим, что действующими чемпионами мира и Европы по футзалу являются португальцы, которых сборная Украины разбила в товарищеском матче перед ЧМ-2024.

Чемпионат мира-2024 по футзалу: расписание и результаты матчей

Групповой этап

Группа A: Узбекистан, Парагвай, Коста-Рика, Нидерланды.

1-й тур, 14 сентября

15:30. Парагвай – Коста-Рика

18:00. Узбекистан – Нидерланды

2-й тур, 17 сентября

15:30. Коста-Рика – Нидерланды

18:00. Узбекистан – Парагвай

3-й тур, 20 сентября

18:00. Коста-Рика – Узбекистан

18:00. Нидерланды – Парагвай

Группа B: Бразилия, Таиланд, Хорватия, Куба.

1-й тур, 14 сентября

13:00. Хорватия – Таиланд

15:30. Бразилия – Куба

2-й тур, 17 сентября

15:30. Таиланд – Куба

18:00. Бразилия – Хорватия

3-й тур, 20 сентября

15:30. Таиланд – Бразилия

15:30. Куба – Хорватия

Группа С: Аргентина, Украина, Афганистан, Ангола

1-й тур, 15 сентября

15:30. Афганистан – Ангола

18:00. Аргентина – Украина

2-й тур, 18 сентября

15:30. Ангола – Украина

18:00. Аргентина – Афганистан

3-й тур, 21 сентября

18:00. Украина – Афганистан

18:00. Ангола – Аргентина

Группа D: Испания, Казахстан, Новая Зеландия, Ливия.

1-й тур, 15 сентября

13:00. Новая Зеландия – Ливия

15:30. Испания – Казахстан

2-й тур, 18 сентября

15:30. Ливия – Казахстан

18:00. Испания – Новая Зеландия

3-й тур, 21 сентября

15:30. Казахстан – Новая Зеландия

15:30. Ливия – Испания

Группа E: Португалия, Марокко, Таджикистан, Панама

1-й тур, 16 сентября

15:30. Португалия – Панама

18:00. Таджикистан – Марокко

2-й тур, 19 сентября

15:30. Марокко – Панама

18:00. Португалия – Таджикистан

3-й тур, 22 сентября

15:30. Марокко – Португалия

15:30. Панама – Таджикистан

Группа F: Иран, Франция, Венесуэла, Гватемала

1-й тур, 16 сентября

15:30. Иран – Венесуэла

18:00. Гватемала – Франция

2-й тур, 19 сентября

15:30. Иран – Гватемала

18:00. Франция – Венесуэла

3-й тур, 22 сентября

18:00. Франция – Иран

18:00. Венесуэла – Гватемала

1/8 финала

24 сентября

15:30. 1B – 3ACD (матч 1)

18:00. 2A – 2C (матч 2)

25 сентября

15:30. 1D – 3BEF (матч 3)

18:00. 1A – 3CDE (матч 4)

26 сентября

15:30. 1F – 2E (матч 5)

18:00. 1E – 2D (матч 6)

27 сентября

15:30. 2B – 2F (матч 7)

18:00. 1C – 3ABF (матч 8)

Четвертьфиналы

29 сентября

15:30 | Победитель матча 1 – Победитель матча 5 (четвертьфинал 1)

18:00 | Победитель матча 2 – Победитель матча 3 (четвертьфинал 2)

30 сентября

15:30. Победитель матча 7 – Победитель матча 4 (четвертьфинал 3)

18:00. Победитель матча 6 – Победитель матча 8 (четвертьфинал 4)

Полуфиналы

2 октября

18:00. Победитель четвертьфинала 2 – Победитель четвертьфинала 1 (полуфинал 1)

3 октября

18:00. Победитель четвертьфинала 4 – Победитель четвертьфинала 3 (полуфинал 2)

Матч за третье место

6 октября

15:30. Проигравший полуфинала 1 – Проигравший полуфинала 2

Финал

6 октября

18:00. Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2

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