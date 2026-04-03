Чемпионат мира-2026 по футболу: букмекеры назвали фаворитов Мундиаля

Трофей чемпионата мира по футболу / © Associated Press

С 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде состоится финальный турнир чемпионата мира-2026 по футболу.

Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Букмекеры уже оценили шансы сборных выиграть чемпионат мира-2026 по футболу.

Главным фаворитом грядущего мирового первенства букмекеры считают сборную Испании. На победу действующих чемпионов Европы можно поставить с коэффициентом 5,50.

Второе место в списке претендентов на выигрыш ЧМ-2026 занимает Франция — 6,50. В топ-5 фаворитов Мундиаля также расположились Англия (7,00), Аргентина (9,00) и Бразилия (9,00).

Далее в рейтинге ожидаемых победителей турнира идут Германия (13,00) и Португалия (13,00). В топ-10 претендентов на титул также входят Нидерланды (20,00), Норвегия (25,00) и Бельгия (35,00).

ЧМ-2026: коэффициенты букмекеров на победителя

Испания — 5,50

Франция — 6,50

Англия — 7,00

Аргентина — 9,00

Бразилия — 9,00

Германия — 13,00

Португалия — 13,00

Нидерланды — 20,00

Норвегия — 25,00

Бельгия — 35,00

Швейцария — 40,00

Колумбия — 50,00

Марокко — 50,00

США — 60,00

Мексика — 75,00

Япония — 75,00

Уругвай — 75,00

Эквадор — 100,00

Хорватия — 100,00

Сенегал — 100,00

Турция — 100,00

Швеция — 150,00

Парагвай — 150,00

Канада — 150,00

Австрия — 150,00

Шотландия — 250,00

Босния и Герцеговина — 250,00

Египет — 300,00

Кот-д'Ивуар — 300,00

Чехия — 300,00

Алжир — 400,00

Гана — 400,00

Австралия — 500,00

Республика Корея — 500,00

Тунис — 500,00

ДР Конго — 750,00

Узбекистан — 1000,00

Кабо-Верде — 1000,00

Катар — 1000,00

Иордания — 1000,00

Ирак — 1000,00

Гаити — 1000,00

Кюрасао — 1000,00

Новая Зеландия — 1000,00

ЮАР — 1000,00

Панама — 1000,00

Саудовская Аравия — 1000,00

Отметим, что действующим чемпионом мира по футболу является сборная Аргентины. В финале Мундиаля-2022 в Катаре "альбиселесте" в серии пенальти обыграли Францию.

Напомним, сборная Украины не смогла выйти в финальный турнир ЧМ-2026. В полуфинале плей-офф европейского отбора команда Сергея Реброва проиграла Швеции (1:3).

Ранее стало известно, кто в Украине будет транслировать матчи ЧМ-2026 по футболу.