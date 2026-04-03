Чемпионат мира-2026 по футболу: букмекеры назвали фаворитов Мундиаля
Грядущее мировое первенство по футболу состоится с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.
Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.
Букмекеры уже оценили шансы сборных выиграть чемпионат мира-2026 по футболу.
Главным фаворитом грядущего мирового первенства букмекеры считают сборную Испании. На победу действующих чемпионов Европы можно поставить с коэффициентом 5,50.
Второе место в списке претендентов на выигрыш ЧМ-2026 занимает Франция — 6,50. В топ-5 фаворитов Мундиаля также расположились Англия (7,00), Аргентина (9,00) и Бразилия (9,00).
Далее в рейтинге ожидаемых победителей турнира идут Германия (13,00) и Португалия (13,00). В топ-10 претендентов на титул также входят Нидерланды (20,00), Норвегия (25,00) и Бельгия (35,00).
ЧМ-2026: коэффициенты букмекеров на победителя
Испания — 5,50
Франция — 6,50
Англия — 7,00
Аргентина — 9,00
Бразилия — 9,00
Германия — 13,00
Португалия — 13,00
Нидерланды — 20,00
Норвегия — 25,00
Бельгия — 35,00
Швейцария — 40,00
Колумбия — 50,00
Марокко — 50,00
США — 60,00
Мексика — 75,00
Япония — 75,00
Уругвай — 75,00
Эквадор — 100,00
Хорватия — 100,00
Сенегал — 100,00
Турция — 100,00
Швеция — 150,00
Парагвай — 150,00
Канада — 150,00
Австрия — 150,00
Шотландия — 250,00
Босния и Герцеговина — 250,00
Египет — 300,00
Кот-д'Ивуар — 300,00
Чехия — 300,00
Алжир — 400,00
Гана — 400,00
Австралия — 500,00
Республика Корея — 500,00
Тунис — 500,00
ДР Конго — 750,00
Узбекистан — 1000,00
Кабо-Верде — 1000,00
Катар — 1000,00
Иордания — 1000,00
Ирак — 1000,00
Гаити — 1000,00
Кюрасао — 1000,00
Новая Зеландия — 1000,00
ЮАР — 1000,00
Панама — 1000,00
Саудовская Аравия — 1000,00
Отметим, что действующим чемпионом мира по футболу является сборная Аргентины. В финале Мундиаля-2022 в Катаре "альбиселесте" в серии пенальти обыграли Францию.
Напомним, сборная Украины не смогла выйти в финальный турнир ЧМ-2026. В полуфинале плей-офф европейского отбора команда Сергея Реброва проиграла Швеции (1:3).
Ранее стало известно, кто в Украине будет транслировать матчи ЧМ-2026 по футболу.