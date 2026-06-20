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Чемпионат мира-2026 по футболу: кто уже вышел в плей-офф
Участие в 1/16 финала Мундиаля обеспечили себе уже две сборные.
С 11 по 28 июня продолжается групповой этап чемпионата мира-2026 по футболу.
По его итогам станут известны 32 из 48 сборных-участниц Мундиаля, которые сыграют в плей-офф.
Выход в 1/16 финала мирового первенства гарантировали себе уже две сборные.
Кто вышел в плей-офф ЧМ-2026
Мексика
США
Плей-офф ЧМ-2026 стартует 28 июня и завершится финальным матчем турнира, который состоится 19 июля в Ист-Резерфорде (пригород Нью-Йорка).
ЧМ-2026 проходит в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.
Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.
Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.
Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.