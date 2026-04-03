Чемпионат мира-2026 по футболу: окончательный состав всех групп
Мундиаль состоится с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.
Во вторник, 31 марта, определились последние участники чемпионата мира-2026 по футболу.
Таким образом, был сформирован окончательный состав всех групп грядущего Мундиаля.
В общей сложности на ЧМ-2026 сыграют 48 команд — самое большое количество в истории турнира. Они разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные.
По 2 лучшие сборные из каждого квартета и 8 обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.
Сборная Украины не смогла выйти в финальный турнир ЧМ-2026. В полуфинале плей-офф европейского отбора команда Сергея Реброва проиграла Швеции (1:3).
Все группы финального турнира ЧМ-2026
Группа A: Мексика, Республика Корея, ЮАР, Чехия
Группа B: Канада, Швейцария, Катар, Босния и Герцеговина
Группа C: Бразилия, Марокко, Шотландия, Гаити
Группа D: США, Австралия, Парагвай, Турция.
Группа E: Германия, Эквадор, Кот-д'Ивуар, Кюрасао
Группа F: Нидерланды, Япония, Тунис, Швеция
Группа G: Бельгия, Иран, Египет, Новая Зеландия
Группа H: Испания, Уругвай, Саудовская Аравия, Кабо-Верде
Группа I: Франция, Сенегал, Норвегия, Ирак
Группа J: Аргентина, Австрия, Алжир, Иордания
Группа K: Португалия, Колумбия, Узбекистан, ДР Конго
Группа L: Англия, Хорватия, Панама, Гана
Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.
Поединки 23-го в истории чемпионата мира будут сыграны в 16-ти городах. Матч-открытие турнира запланирован 11 июня 2026 года в Мехико, а финальный поединок 19 июля примет Нью-Йорк.
В общей сложности ЧМ-2026 будет состоять из 104 матчей, а сам турнир продлится 39 дней. Это будет самый продолжительный чемпионат мира по футболу в истории. Для сравнения: на ЧМ-2022 было сыграно 64 поединка за 28 дней.
Отметим, что действующим чемпионом мира по футболу является сборная Аргентины. В финале Мундиаля-2022 в Катаре "альбиселесте" в серии пенальти обыграли Францию.