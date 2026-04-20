Чемпионат мира-2026 по футболу: расписание и результаты всех матчей
Смотрите календарь и результаты всех поединков чемпионата мира-2026 по футболу.
С 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде состоится финальный турнир чемпионата мира-2026 по футболу.
Это первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.
Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По 2 лучшие команды из каждого квартета и 8 обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала.
Далее запланирован плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.
Сборная Украины не смогла выйти в финальный турнир ЧМ-2026. В полуфинале плей-офф европейского отбора команда Сергея Реброва проиграла Швеции (1:3).
Вашему вниманию расписание и результаты всех поединков ЧМ-2026 по футболу.
Чемпионат мира-2026: расписание и результаты матчей
Групповой этап
11 июня
Группа А. 22:00. Мексика — ЮАР
12 июня
Группа А. 05:00. Республика Корея — Чехия
Группа B. 22:00. Канада — Босния и Герцеговина
13 июня
Группа D. 04:00. США — Парагвай
Группа B. 22:00. Катар — Швейцария
14 июня
Группа C. 01:00. Бразилия — Марокко
Группа C. 04:00. Гаити — Шотландия
Группа D. 07:00. Австралия — Турция
Группа E. 20:00. Германия — Кюрасао
Группа F. 23:00. Нидерланды — Япония
15 июня
Группа E. 02:00. Кот-д'Ивуар — Эквадор
Группа F. 05:00. Швеция — Тунис
Группа H. 19:00. Испания — Кабо-Верде
Группа G. 22:00. Бельгия — Египет
16 июня
Группа H. 01:00. Саудовская Аравия — Уругвай
Группа G. 04:00. Иран — Новая Зеландия
Группа I. 22:00. Франция — Сенегал
17 июня
Группа I. 01:00. Ирак — Норвегия
Группа J. 04:00. Аргентина — Алжир
Группа J. 07:00. Австрия — Иордания
Группа K. 20:00. Португалия — ДР Конго
Группа L. 23:00. Англия — Хорватия
18 июня
Группа L. 02:00. Гана — Панама
Группа K. 05:00. Узбекистан — Колумбия
Группа А. 19.00. Чехия — ЮАР
Группа B. 22:00. Швейцария — Босния и Герцеговина.
19 июня
Группа B. 01:00. Канада — Катар
Группа А. 04:00. Мексика — Республика Корея
Группа D. 22:00. США — Австралия
20 июня
Группа C. 01:00. Шотландия — Марокко
Группа C. 03:30. Бразилия — Гаити
Группа D. 06:00. Турция — Парагвай
Группа F. 20:00. Нидерланды — Швеция
Группа E. 23:00. Германия — Кот-д'Ивуар
21 июня
Группа E. 03:00. Эквадор — Кюрасао
Группа F. 07:00. Тунис — Япония
Группа H. 19:00. Испания — Саудовская Аравия
Группа G. 22:00. Бельгия — Иран
22 июня
Группа H. 01:00. Уругвай — Кабо-Верде
Группа G. 04:00. Новая Зеландия — Египет
Группа J. 20:00. Аргентина — Австрия
23 июня
Группа I. 00:00. Франция — Ирак
Группа I. 03:00. Норвегия — Сенегал
Группа J. 06:00. Иордания — Алжир
Группа K. 20:00. Португалия — Узбекистан
Группа L. 23:00. Англия — Гана
24 июня
Группа L. 02:00. Панама — Хорватия
Группа K. 5:00. Колумбия — ДР Конго
Группа B. 22:00. Швейцария — Канада
Группа B. 22:00. Босния и Герцеговина — Катар
25 июня
Группа C. 01:00. Марокко — Гаити
Группа C. 01:00. Шотландия — Бразилия
Группа А. 04:00. ЮАР — Республика Корея
Группа А. 04:00. Чехия — Мексика
Группа E. 23:00. Кюрасао — Кот-д'Ивуар
Группа E. 23:00. Эквадор — Германия
26 июня
Группа F. 02:00. Тунис — Нидерланды.
Группа F. 02:00. Япония — Швеция
Группа D. 05:00. Турция — США
Группа D. 05:00. Австралия — Парагвай
Группа I. 22:00. Норвегия — Франция
Группа I. 22:00. Сенегал — Ирак
27 июня
Группа H. 03:00. Кабо-Верде — Саудовская Аравия
Группа H. 03:00. Уругвай — Испания
Группа G. 06:00. Новая Зеландия — Бельгия
Группа G. 06:00. Египет — Иран
28 июня
Группа L. 00:00. Панама — Англия
Группа L. 00:00. Хорватия — Гана
Группа K. 02:30. Колумбия — Португалия
Группа K. 02:30. ДР Конго — Узбекистан
Группа J. 05:00. Алжир — Австрия
Группа J. 05:00. Иордания — Аргентина
Поединки 23-го в истории чемпионата мира по футболу будут сыграны в 16 городах. Ими станут: в Канаде — Торонто и Ванкувер, в Мексике — Гвадалахара, Мехико и Монтеррей, в США — Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Филадельфия, Сан-Франциско и Сиэтл.
Матч-открытие чемпионата мира состоится 11 июня в Мехико, а финальный поединок 19 июля примет Нью-Йорк.
В общей сложности ЧМ-2026 будет состоять из 104 матчей, а сам турнир продлится 39 дней. Это будет самый продолжительный чемпионат мира по футболу в истории. Для сравнения: на ЧМ-2022 было сыграно 64 поединка за 28 дней.
Отметим, что действующим чемпионом мира по футболу является сборная Аргентины. В финале Мундиаля-2022 в Катаре "альбиселесте" в серии пенальти обыграли Францию.
Ранее стало известно, кто в Украине будет транслировать матчи ЧМ-2026 по футболу.