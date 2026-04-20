Чемпионат мира-2026 по футболу: расписание и результаты всех матчей

Трофей чемпионата мира по футболу / © Associated Press

С 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде состоится финальный турнир чемпионата мира-2026 по футболу.

Это первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По 2 лучшие команды из каждого квартета и 8 обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала.

Далее запланирован плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Сборная Украины не смогла выйти в финальный турнир ЧМ-2026. В полуфинале плей-офф европейского отбора команда Сергея Реброва проиграла Швеции (1:3).

Вашему вниманию расписание и результаты всех поединков ЧМ-2026 по футболу.

Чемпионат мира-2026: расписание и результаты матчей

Групповой этап

11 июня

Группа А. 22:00. Мексика — ЮАР

12 июня

Группа А. 05:00. Республика Корея — Чехия

Группа B. 22:00. Канада — Босния и Герцеговина

13 июня

Группа D. 04:00. США — Парагвай

Группа B. 22:00. Катар — Швейцария

14 июня

Группа C. 01:00. Бразилия — Марокко

Группа C. 04:00. Гаити — Шотландия

Группа D. 07:00. Австралия — Турция

Группа E. 20:00. Германия — Кюрасао

Группа F. 23:00. Нидерланды — Япония

15 июня

Группа E. 02:00. Кот-д'Ивуар — Эквадор

Группа F. 05:00. Швеция — Тунис

Группа H. 19:00. Испания — Кабо-Верде

Группа G. 22:00. Бельгия — Египет

16 июня

Группа H. 01:00. Саудовская Аравия — Уругвай

Группа G. 04:00. Иран — Новая Зеландия

Группа I. 22:00. Франция — Сенегал

17 июня

Группа I. 01:00. Ирак — Норвегия

Группа J. 04:00. Аргентина — Алжир

Группа J. 07:00. Австрия — Иордания

Группа K. 20:00. Португалия — ДР Конго

Группа L. 23:00. Англия — Хорватия

18 июня

Группа L. 02:00. Гана — Панама

Группа K. 05:00. Узбекистан — Колумбия

Группа А. 19.00. Чехия — ЮАР

Группа B. 22:00. Швейцария — Босния и Герцеговина.

19 июня

Группа B. 01:00. Канада — Катар

Группа А. 04:00. Мексика — Республика Корея

Группа D. 22:00. США — Австралия

20 июня

Группа C. 01:00. Шотландия — Марокко

Группа C. 03:30. Бразилия — Гаити

Группа D. 06:00. Турция — Парагвай

Группа F. 20:00. Нидерланды — Швеция

Группа E. 23:00. Германия — Кот-д'Ивуар

21 июня

Группа E. 03:00. Эквадор — Кюрасао

Группа F. 07:00. Тунис — Япония

Группа H. 19:00. Испания — Саудовская Аравия

Группа G. 22:00. Бельгия — Иран

22 июня

Группа H. 01:00. Уругвай — Кабо-Верде

Группа G. 04:00. Новая Зеландия — Египет

Группа J. 20:00. Аргентина — Австрия

23 июня

Группа I. 00:00. Франция — Ирак

Группа I. 03:00. Норвегия — Сенегал

Группа J. 06:00. Иордания — Алжир

Группа K. 20:00. Португалия — Узбекистан

Группа L. 23:00. Англия — Гана

24 июня

Группа L. 02:00. Панама — Хорватия

Группа K. 5:00. Колумбия — ДР Конго

Группа B. 22:00. Швейцария — Канада

Группа B. 22:00. Босния и Герцеговина — Катар

25 июня

Группа C. 01:00. Марокко — Гаити

Группа C. 01:00. Шотландия — Бразилия

Группа А. 04:00. ЮАР — Республика Корея

Группа А. 04:00. Чехия — Мексика

Группа E. 23:00. Кюрасао — Кот-д'Ивуар

Группа E. 23:00. Эквадор — Германия

26 июня

Группа F. 02:00. Тунис — Нидерланды.

Группа F. 02:00. Япония — Швеция

Группа D. 05:00. Турция — США

Группа D. 05:00. Австралия — Парагвай

Группа I. 22:00. Норвегия — Франция

Группа I. 22:00. Сенегал — Ирак

27 июня

Группа H. 03:00. Кабо-Верде — Саудовская Аравия

Группа H. 03:00. Уругвай — Испания

Группа G. 06:00. Новая Зеландия — Бельгия

Группа G. 06:00. Египет — Иран

28 июня

Группа L. 00:00. Панама — Англия

Группа L. 00:00. Хорватия — Гана

Группа K. 02:30. Колумбия — Португалия

Группа K. 02:30. ДР Конго — Узбекистан

Группа J. 05:00. Алжир — Австрия

Группа J. 05:00. Иордания — Аргентина

Поединки 23-го в истории чемпионата мира по футболу будут сыграны в 16 городах. Ими станут: в Канаде — Торонто и Ванкувер, в Мексике — Гвадалахара, Мехико и Монтеррей, в США — Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Филадельфия, Сан-Франциско и Сиэтл.

Матч-открытие чемпионата мира состоится 11 июня в Мехико, а финальный поединок 19 июля примет Нью-Йорк.

В общей сложности ЧМ-2026 будет состоять из 104 матчей, а сам турнир продлится 39 дней. Это будет самый продолжительный чемпионат мира по футболу в истории. Для сравнения: на ЧМ-2022 было сыграно 64 поединка за 28 дней.

Отметим, что действующим чемпионом мира по футболу является сборная Аргентины. В финале Мундиаля-2022 в Катаре "альбиселесте" в серии пенальти обыграли Францию.

Ранее стало известно, кто в Украине будет транслировать матчи ЧМ-2026 по футболу.