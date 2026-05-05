Чемпионат мира-2026 по футболу: все группы и турнирные таблицы

Трофей чемпионата мира по футболу / © Associated Press

С 11 июня по 19 июля состоится финальный турнир чемпионата мира-2026 по футболу. Его будут принимать сразу три страны — США, Мексика и Канада.

Участниками Мундиаля станут 48 сборных — наибольшее количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала.

Сборная Украины не смогла выйти на ЧМ-2026. В полуфинале плей-офф европейского отбора "сине-желтые" проиграли Швеции (1:3).

Вашему вниманию состав всех групп ЧМ-2026 и турнирное положение команд.

Чемпионат мира-2026: все группы и турнирные таблицы

Турнирные таблицы ЧМ-2026 / flashscore.ua

Поединки 23-го в истории чемпионата мира по футболу будут сыграны в 16 городах. Ими станут: в Канаде — Торонто и Ванкувер, в Мексике — Гвадалахара, Мехико и Монтеррей, в США — Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Филадельфия, Сан-Франциско и Сиэтл.

Матч-открытие чемпионата мира состоится 11 июня в Мехико, а финальный поединок 19 июля примет Нью-Йорк.

В общей сложности ЧМ-2026 будет состоять из 104 матчей, а сам турнир продлится 39 дней. Это будет самый продолжительный чемпионат мира по футболу в истории. Для сравнения: на ЧМ-2022 было сыграно 64 поединка за 28 дней.

Напомним, действующим чемпионом мира по футболу является сборная Аргентины. В финале Мундиаля-2022 в Катаре "альбиселесте" в серии пенальти обыграли Францию.

