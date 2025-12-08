Чемпионат мира-2026 U-20 по хоккею: все матчи юниорской сборной Украины – эксклюзивно на Киевстар ТВ

Смотрите матчи сборной Украины U-20 по хоккею на чемпионате мира эксклюзивно на Киевстар ТВ

С 7 по 13 декабря в Словении проходит чемпионат мира по хоккею U-20 в дивизионе IA.

Турнир собрал шесть сильных юниорских сборных, которые в течение 15 матчей будут определять, кто получит шанс подняться в элиту мирового хоккея. Платформа кино и телевидения Киевстар ТВ будет эксклюзивно транслировать все поединки группы в прямом эфире.

На льду сойдутся самые талантливые хоккеисты молодого поколения – будущие звезды мирового спорта. Среди них: Александр Левшин, Николай Косарев, Никита Яловой и Никита Куликов – топ-игроки юниорской сборной Украины и настоящие драйверы команды на чемпионате.

На турнир юниорская сборная Украины по хоккею выходит с четкой целью – бороться за первое место в группе, которое дает шанс вернуться в сильнейший дивизион молодежного хоккея. Команду ждут напряженные поединки против сильных соперников, включая Францию, Австрию, Казахстан, Норвегию и Словению.

В стартовом матче на турнире сборная Украины 7 декабря в овертайме обыграла Казахстан со счетом 2:1.

Расписание матчей сборной Украины:

8 декабря, 17:00 – Норвегия – Украина

10 декабря, 17:00 – Украина – Словения

11 декабря, 13:30 – Австрия – Украина

13 декабря, 13:30 – Франция – Украина

Победитель мини-турнира выйдет в элитный дивизион. Команда, которая займет последнее место, опустится в дивизион IB.

Прямая трансляция матчей юниорской сборной Украины по хоккею будет доступна эксклюзивно на платформе Киевстар ТВ в специальном плейлисте "Киевстар ТВ Хоккей" . Зрители смогут насладиться лучшими моментами поединков в хорошем качестве и с профессиональным комментированием.