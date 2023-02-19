Чемпионат мира по биатлону-2023: результаты женского масс-cтарта

Украина не была представлена в заключительной гонке планетарного первенства.

В воскресенье, 19 февраля, чемпионат мира по биатлону 2023 года в немецком Оберхофе завершился женской гонкой с массовым стартом.

Украина в ней не была представлена. Юлия Джима смогла отобраться в масс-старт, но не вышла на старт из-за простуды.

Победительницей последней гонки чемпионата мира по биатлону стала шведка Ханна Эберг. В борьбе за "золото" она опередила норвежку Ингрид Тандреволл. "Бронзу" взяла француженка Жюлия Симон.

Чемпионат мира по биатлону-2023: результаты женского масс-старта

1. Ханна Эберг (Швеция, 1+1+0+0) 36:48.0

2. Ингрид Тандреволл (Норвегия, 0+1+0+0)+4.8

3. Жюлия Симон (Франция, 1+1+0+1) +20.8

4. Анаис Шевалье-Буше (Франция, 0+0+0+1)+34.7

5. Маркета Давидова (Чехия, 0+1+1+0) +51.4

6. Каролин Кноттен (Норвегия, 0+1+0+0) +57.7

Ранее сегодня состоялся мужской масс-старт, где украинцы Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко финишировали за пределами топ-20.

Таким образом, сборная Украины без медалей завершила планетарное первенство в Оберхофе. Лучшим результатом украинцев на этом турнире стало пятое место Пидручного в спринте.

Напомним, соревнования Кубка мира по биатлону возобновятся 2 – 5 марта седьмым этапом сезона в Нове-Место (Чехия).

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