Юлия Джима стала лучшей среди украинок.
В пятницу, 10 февраля, на чемпионате мира по биатлону 2023 года в немецком Оберхофе состоялась спринтерская гонка у женщин.
Украину в ней представили четыре спортсменки: Анастасия Меркушина (16-й стартовый номер), Юлия Джима (62-й), Елена Билосюк (69-й) и Дарья Блашко (91-й).
Лучший результат среди украинок показала Джима, с одним кругом штрафа она финишировала 29-й.
Билосюк с одним неточным выстрелом стала 43-й. Меркушина промахнулась дважды и заняла 44-е место. Блашко безошибочно отработала на огневых рубежах, но много проиграла на дистанции и не отобралась в гонку преследования (84-я позиция на финише).
Победу в спринте одержала немка Дениз Херрманн-Вик, которая лишь на 2,2 секунды опередила Ханну Эберг из Швеции. Тройку призерок замкнула еще одна шведка Линн Перссон.
Чемпионат мира по биатлону-2023: результаты женского спринта
1. Дениз Херрманн-Вик (Германия, 0+0) +21:19.7
2. Ханна Эберг (Швеция, 0+0) +2.2
3. Линн Перссон (Швеция, 0+0) +26.2
4. Марте Олсбю Ройзеланн (Норвегия, 1+0) +31.3
5. Лиза Виттоцци (Италия, 0+1) +45.8
6. Маркета Давидова (Чехия, 0+0)+50.5
...
29. Юлия Джима (Украина, 0+1) +1:40.3
43. Елена Билосюк (Украина, 0+1) +2:15.3
44. Анастасия Меркушина (Украина, 2+0) +2:17.4
84. Дарья Блашко (Украина, 0+0) +4:00.7
В субботу, 11 февраля, планетарное первенство продолжится мужской спринтерской гонкой. Начало – в 15:30 по киевскому времени.
Где смотреть гонки чемпионата мира по биатлону
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