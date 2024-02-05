Чемпионат мира по биатлону-2024: расписание всех гонок и где смотреть

Планетарное первенство по биатлону продлится с 7 по 18 февраля в чешском Нове-Место.

7 – 18 февраля в чешском Нове-Место состоится чемпионат мира по биатлону 2024 года.

В программу соревнований планетарного первенства вошли смешанная эстафета, спринты, персьюты, индивидуальные гонки, сингл-микст, эстафеты и масс-старты.

Чемпионат мира в Нове-Место является главным стартом текущего биатлонного сезона. После него соревнования Кубка мира по биатлону-2023/24 возобновятся 29 февраля – 3 марта седьмым этапом сезона в норвежском Холменколлене.

Расписание гонок чемпионата мира по биатлону

7 февраля

18:20 – Смешанная эстафета

9 февраля

18:20 – Спринт, 7.5 км, женщины

10 февраля

18:05 – Спринт, 10 км, мужчины

11 февраля

15:30 – Гонка преследования, 10 км, женщины

18:05 – Гонка преследования, 12.5 км, мужчины

13 февраля

18:10 – Индивидуальная гонка, 15 км, женщины

14 февраля

18:20 – Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

15 февраля

19:00 – Одиночная смешанная эстафета

17 февраля

14:45 – Эстафета, 4х6 км, женщины

17:30 – Эстафета, 4х7.5 км, мужчины

18 февраля

15:15 – Масс-старт, 12.5 км, женщины

17:30 – Масс-старт, 15 км, мужчины

Где смотреть гонки чемпионата мира по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Напомним, 28 января в словацком Брезно-Осрбли завершился чемпионат Европы по биатлону-2024, где сборная Украины выиграла одну медаль – Кристина Дмитренко завоевала "бронзу" в спринте.

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