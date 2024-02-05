Чемпионат мира по биатлону-2024: расписание всех гонок и где смотреть

Планетарное первенство по биатлону продлится с 7 по 18 февраля в чешском Нове-Место.
7 – 18 февраля в чешском Нове-Место состоится чемпионат мира по биатлону 2024 года.
В программу соревнований планетарного первенства вошли смешанная эстафета, спринты, персьюты, индивидуальные гонки, сингл-микст, эстафеты и масс-старты.
Чемпионат мира в Нове-Место является главным стартом текущего биатлонного сезона. После него соревнования Кубка мира по биатлону-2023/24 возобновятся 29 февраля – 3 марта седьмым этапом сезона в норвежском Холменколлене.
Расписание гонок чемпионата мира по биатлону
7 февраля
18:20 – Смешанная эстафета
9 февраля
18:20 – Спринт, 7.5 км, женщины
10 февраля
18:05 – Спринт, 10 км, мужчины
11 февраля
15:30 – Гонка преследования, 10 км, женщины
18:05 – Гонка преследования, 12.5 км, мужчины
13 февраля
18:10 – Индивидуальная гонка, 15 км, женщины
14 февраля
18:20 – Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины
15 февраля
19:00 – Одиночная смешанная эстафета
17 февраля
14:45 – Эстафета, 4х6 км, женщины
17:30 – Эстафета, 4х7.5 км, мужчины
18 февраля
15:15 – Масс-старт, 12.5 км, женщины
17:30 – Масс-старт, 15 км, мужчины
Где смотреть гонки чемпионата мира по биатлону
На территории Украины все гонки чемпионата мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).
Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
Напомним, 28 января в словацком Брезно-Осрбли завершился чемпионат Европы по биатлону-2024, где сборная Украины выиграла одну медаль – Кристина Дмитренко завоевала "бронзу" в спринте.
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