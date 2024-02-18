Лучшим среди украинцев в масс-старте стал Антон Дудченко, который занял 20-е место.

В воскресенье, 18 февраля, на чемпионате мира по биатлону 2024 года в чешском Нове-Место состоялась заключительная гонка – мужской масс-старт.

Украину в нем представили двое биатлонистов – Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко.

Лучшим среди украинцев в масс-старте стал Дудченко, который занял 20-е место. Пидручный финишировал 27-м.

Чемпионом мира в масс-старте стал норвежец Йоханнес Бьо. "Серебро" завоевал латвиец Андрейс Расторгуевс, а замкнул тройку призеров француз Кантен Фийон-Майе.

Чемпионат мира по биатлону-2024: результаты мужского масс-старта

1. Йоханнес Бьо (Норвегия, 1+0+0+0) 34:50.2 минуты

2. Андрейс Расторгуевс (Латвия, 0+0+0+0) +15.1

3. Кантен Фийон-Майе (Франция, 0+0+1+0) +33.0

4. Тарьей Бьо (Норвегия, 0+0+1+1) +42.1

5. Фабьен Клод (Франция, 1+0+1+0) +1:02.5

6. Яков Фак (Словения, 0+1+0+0) +1:10.9

...

20. Антон Дудченко (Украина, 0+1+0+0) +2:07.3

27. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+1+2+0) +3:48.3

Отметим, что ранее 18 февраля на ЧМ-2024 по биатлону состоялся женский масс-старт, в котором единственная украинка Кристина Дмитренко финишировала на 27-м месте.

Таким образом, сборная Украины завершила планетарное первенство в Нове-Место без медалей.

Соревнования Кубка мира по биатлону-2023/24 возобновятся 29 февраля – 3 марта седьмым этапом сезона в норвежском Холменколлене.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Читайте также:

Чемпионат мира по биатлону-2024: результаты мужской эстафеты

Украина – в топ-5: результаты женской эстафеты на чемпионате мира по биатлону-2024

Чемпионат мира по биатлону-2024: результаты одиночной смешанной эстафеты