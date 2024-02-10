В субботу, 10 февраля, на чемпионате мира по биатлону 2024 года в чешском Нове-Место состоялась мужская спринтерская гонка.

Украину в ней представляли Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко и Тарас Лесюк.

Лучший результат среди украинцев в спринте показал Пидручный, который занял 21-е место. Кроме него, в гонку преследования отобрались Дудченко (39-й) и Прима (60-й). Лесюк стал 67-м и не выборол право выступить в персьюте.

Чемпионом мира в спринтерской гонке стал норвежец Стурла Легрейд. Он разделил пьедестал со своими соотечественниками: серебряную медаль выиграл Йоханнес Бьо, а бронзовую – Ветле Шостад Кристиансен.

Чемпионат мира по биатлону-2024: результаты мужского спринта

1. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0) 25:23.9

2. Йоханнес Бьо (Норвегия, 1+0) +3.5

3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия, 1+0) +18.6

4. Эрик Перро (Франция, 0+1) +28.9

5. Себастьян Самуэльсон (Швеция, 0+0) +36.6

6. Тарьей Бьо (Норвегия, 1+1) +37.5

...

21. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+0) +2:05.0

39. Антон Дудченко (Украина, 0+0) +2:59.8

60. Артем Прима (Украина, 1+2) +3:37.4

67. Тарас Лесюк (Украина, 1+2) +3:53.4

Следующие гонки на ЧМ-2024 по биатлону запланированы на воскресенье, 11 февраля. В этот день женщины и мужчины побегут персьюты. Старт – в 15:30 и 18:05 по киевскому времени соответственно.

Где смотреть гонки чемпионата мира по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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