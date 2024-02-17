Сборная Украины финишировала 13-й в мужской эстафете на мировом первенстве по биатлону.

В субботу, 17 февраля, на чемпионате мира по биатлону 2024 года в чешском Нове-Место состоялась мужская эстафета.

За сборную Украины в ней выступили Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Денис Насыко и Антон Дудченко. До финиша наша команда добралась 13-й.

На стартовом этапе Прима отработал стрельбу лежа с двумя промахами и покинул огневой рубеж на 21-й позиции. На стойке Артем также воспользовался двумя дополнительными патронами и поднялся на 17-е место. Он передал эстафету 14-м с отставанием в 50 секунд от сенсационного лидера гонки – команды Эстонии.

На втором этапе Пидручный на стрельбе лежа использовал один дополнительный патрон и вышел на 11-ю позицию. На стойке Дмитрий промахнулся лишь один раз и поднял нашу команду на пятое место. Передал эстафету он пятым с отставанием 42,4 секунды от лидера – сборной Норвегии.

На третьем этапе Насыко из-за невысокого темпа на дистанции подошел к стрельбе лежа девятым, но быстро и безошибочно отработал на огневом рубеже и вернулся на пятую позицию. Стойку Денис провалил и ушел на один штрафной круг, что отбросило Украину на десятое место. Он передал эстафету 13-м с отставанием 3 минуты 15 секунд от лидера – команды Норвегии.

На заключительном этапе Дудченко чисто стрелял лежа и остался на 13-й позиции. На стойке он сделал два промаха и в итоге финишировал 13-м. Отставание "сине-желтых" от победителя гонки составило 3 минуты 44 секунды.

Чемпионом мира в мужской эстафете стала Швеция. "Серебро" взяла Норвегия, которая сенсационно упустила победу из-за того, что на последней стрельбе Ветле Шостад Кристиансен заработал три штрафных круга. "Бронзу" выиграла Франция.

Чемпионат мира по биатлону-2024: результаты мужской эстафеты

1. Швеция (0+9) 1:16:22.6

2. Норвегия (4+14) +11.8

3. Франция (3+13) +12.8

4. Германия (1+8)+51.6

5. США (0+8) +1:22.2

6. Италия (1+11) +1:44.1

...

13. Украина (1+11) +3:43.7

Ранее сегодня, 17 февраля, состоялась женская эстафета, в которой сборная Украины смогла финишировать в топ-5. Победу одержала команда Франции.

В воскресенье, 18 февраля, программа ЧМ-2024 по биатлону завершится масс-стартами.

Где смотреть гонки чемпионата мира по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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