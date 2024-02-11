Лучшим среди украинцев в персьюте стал Дмитрий Пидручный, который занял 23-е место.

В воскресенье, 11 февраля, на чемпионате мира по биатлону 2024 в чешском Нове-Место состоялась мужская гонка преследования.

Украину в ней представляли два биатлониста: Дмитрий Пидручный (по итогам спринта стартовал 21-м) и Антон Дудченко (39-м).

Лучшим среди украинцев в персьюте стал Пидручный, который финишировал 23-м. Дудченко занял 25-ю позицию.

На всех ступеньках пьедестала расположились норвежцы. Чемпионом мира в гонке преследования стал Йоханнес Бьо, "серебро" завоевал Стурла Легрейд, а "бронзу" – Ветле Шостад Кристиансен.

Чемпионат мира по биатлону-2024: результаты мужской гонки преследования

1. Йоханнес Бьо (Норвегия, 1+2+0+0) 32:36.9 минуты

2. Стурла Легрейд (Норвегия, 2+0+0+0)+28.7

3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия, 0+0+1+2) +38.5

4. Йоханнес Дале (Норвегия, 0+0+3+0) +54.0

5. Тарьей Бьо (Норвегия, 0+0+0+4) +1:20.9

6. Себастьян Самуэльссон (Швеция, 0+0+2+1) +1:28.3

...

23. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1+0+2) +4:02.1

25. Антон Дудченко (Украина, 0+0+0+0) +4:09.7

Отметим, что женская гонка преследования на ЧМ-2024 по биатлону также состоялась в воскресенье, 11 февраля. Победила в ней француженка Жюлия Симон, а лучшей среди украинок стала Кристина Дмитренко, финишировавшая 26-й.

Во вторник, 13 февраля, соревновательная программа чемпионата мира по биатлону 2024 года продолжится женской индивидуальной гонкой, которая начнется в 18:10 по киевскому времени.

Где смотреть гонки чемпионата мира по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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