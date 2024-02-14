Лучшим среди украинцев стал Антон Дудченко, который занял 29-е место.

В среду, 14 февраля, на чемпионате мира по биатлону 2024 года в чешском Нове-Место состоялась мужская индивидуальная гонка.

Украину в ней представляли четыре биатлониста: Артем Прима, Антон Дудченко, Денис Насыко и Тарас Лесюк.

Лучшим среди украинцев в индивидуальной гонке стал Дудченко, который занял 29-е место.

Победу в индивидуальной гонке одержал норвежец Йоханнес Бьо. Серебряную награду выиграл его брат и соотечественник Тарьей Бьо, а замкнул тройку призеров немец Бенедикт Долль.

Чемпионат мира по биатлону-2024: результаты мужской индивидуальной гонки

1. Йоханнес Бьо (Норвегия, 1+0+0+0) 45:49.0

2. Тарьей Бьо (Норвегия, 0+1+0+0) +58.9

3. Бенедикт Долль (Германия, 0+0+0+1) +1:35.3

4. Андрейс Расторгуевс (Латвия, 0+1+0+1) +2:50.2

5. Эмильен Жаклен (Франция, 1+0+0+0) +3:03.2

6. Кантен Фийон-Майе (Франция, 2+1+0+0) +3:16.2

...

29. Антон Дудченко (Украина, 2+0+0+0) +6:00.4

62. Артем Прима (Украина, 0+2+0+2) +8:34.2

73. Тарас Лесюк (Украина, 1+2+0+1) +9:56.7

76. Денис Насыко (Украина, 2+1+1+0) +10:35.0

Следующая гонка на ЧМ-2024 по биатлону запланирована на четверг, 15 февраля – одиночная смешанная эстафета, которая начнется в 19:00 по киевскому времени.

Где смотреть гонки чемпионата мира по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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