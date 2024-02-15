Сборная Украины заняла 14-е место в сингл-миксте на планетарном первенстве по биатлону.

В четверг, 15 февраля, на чемпионате мира по биатлону 2024 года в чешском Нове-Место состоялась одиночная смешанная эстафета.

Украину в этой гонке представляли Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина. Финишировала наша команда на 14-м месте.

Чемпионом мира в одиночной смешанной эстафете стала Франция. "Серебро" выиграла Италия, а "бронзу" – Норвегия.

Чемпионат мира по биатлону-2024: результаты одиночной смешанной эстафеты

1. Франция (0+3) 36:21.7

2. Италия (0+5) +24.6

3. Норвегия (1+7) +27.4

4. Швеция (1+12) +1:00.9

5. Швейцария (0+6) +1:01.1

6. Германия (0+4) +1:04.6

...

14. Украина (0+12) +2:26.0

Следующие гонки на ЧМ-2024 по биатлону запланированы на субботу, 17 февраля – женская и мужская классические эстафеты.

Где смотреть гонки чемпионата мира по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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