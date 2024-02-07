Сборная Украины заняла седьмое место в первой гонке мирового первенства по биатлону.
В среду, 7 февраля, чемпионат мира по биатлону 2024 года в чешском Нове-Место стартовал классической смешанной эстафетой.
Украинскую сборную в дебютной гонке планетарного первенства представляли Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Юлия Джима и Ирина Петренко. Финишировала наша команда на седьмом месте.
На стартовом этапе за "сине-желтых" бежал Прима. На стрельбе лежа он использовал два дополнительных патрона, чтобы закрыть последнюю мишень и вышел из огневого рубежа 17-м. На стойке также дважды промахнулся, но все равно поднялся на 9-ю позицию и передал эстафету девятым с отставанием 48,4 секунды от лидера.
На втором этапе Пидручный безупречно отработал стрельбу лежа и поднял нашу команду на пятое место. Стрельбу стоя он отработал с одним промахом и после огневого рубежа был 8-м, а передал эстафету также восьмым, уступая лидеру 1 минуту 30 секунд.
На третьем этапе Джима допустила один промах на стрельбе лежа, покинув огневой рубеж на девятом месте. На стойке она также отработала с одним неточным выстрелом и вышла на восьмую строчку, а передала эстафету седьмой с отставанием 1 минута 33 секунды от лидера.
На заключительном этапе Петренко идеально стреляла лежа и после предпоследнего огневого рубежа в гонке была шестой. На стойке украинка использовала один дополнительный патрон и опустилась на седьмое место. Так что до финиша наша команда добралась именно седьмой, проиграв победителю гонки 2 минуты 49 секунд.
Чемпионом мира в смешанной эстафете стала команда Франции. "Серебро" выиграла Норвегия, а "бронзу" завоевала Швеция.
Чемпионат мира по биатлону-2024: результаты смешанной эстафеты
1. Франция (1+9) 1:09:24.4 часа
2. Норвегия (0+8) +45,2
3. Швеция (0+10) +1:01,7
4. Швейцария (0+3) +1:02,9
5. Германия (1+9) +1:30,9
6. Австрия (0+7) +2:30,5
7. Украина (0+8) +2:48,8
Следующая гонка на ЧМ-2024 по биатлону запланирована на пятницу, 9 февраля – женский спринт, который начнется в 18:20 по киевскому времени.
Где смотреть гонки чемпионата мира по биатлону
На территории Украины все гонки чемпионата мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).
Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
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