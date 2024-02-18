Украинка Кристина Дмитренко финишировала в масс-старте на 27-м месте.

В воскресенье, 18 февраля, в последний соревновательный день на чемпионате мира по биатлону 2024 года в чешском Нове-Место состоялся женский масс-старт.

Украину в нем представила одна биатлонистка – Кристина Дмитренко, для которой это было дебютное планетарное первенство в карьере.

С тремя промахами на огневых рубежах 24-летняя украинка добралась до финиша на 27-м месте.

Чемпионкой мира в масс-старте стала француженка Жюстин Бреза-Буше. "Серебро" завоевала итальянка Лиза Виттоцци, а "бронзу" – француженка Лу Жанмонно.

Чемпионат мира по биатлону-2024: результаты женского масс-старта

1. Жюстин Бреза-Буше (Франция, 0+0+0+0) 34:37.2

2. Лиза Витоцци (Италия, 0+0+0+0) +31.2

3. Лу Жанмонно (Франция, 1+0+0+0)+56.7

4. Жюлия Симон (Франция, 0+1+1+1) +1:24.9

5. Ванесса Фойгт (Германия, 0+0+0+0) +1:29.7

6. Лиза Тереза Хаузер (Австрия, 0+0+0+1) +1:36.9

...

27. Кристина Дмитренко (Украина, 1+0+1+1) +4:17.9

Мужским масс-стартом 18 февраля завершится ЧМ-2024 по биатлону, начало гонки – в 17:30 по киевскому времени. Украину представят Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко.

Где смотреть гонки чемпионата мира по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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