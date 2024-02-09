Все четыре украинки попали в топ-30 и сумели отобраться в гонку преследования.

В пятницу, 9 февраля, на чемпионате мира по биатлону 2024 года в чешском Нове-Место состоялась женская спринтерская гонка.

Украину в ней представляли Юлия Джима, Ирина Петренко, Кристина Дмитренко и Анастасия Меркушина.

Лучший результат среди украинок в спринте показала Дмитренко, занявшая 12-е место. Другие украинские биатлонистки также попали в топ-30 и таким образом отобрались в гонку преследования, которая состоится в воскресенье, 11 февраля.

Полный комплект наград в спринтерской гонке взяли француженки. Чемпионкой мира в этой дисциплине стала Жюлия Симон, "серебро" завоевала Жюстин Бреза-Буше, а "бронзу" выиграла Лу Жанмонно.

Чемпионат мира по биатлону-2024: результаты женского спринта

1. Жюлия Симон (Франция, 0+0) 20:07.5

2. Жюстин Бреза-Буше (Франция, 1+0)+4.9

3. Лу Жанмонно (Франция, 0+1)+40.8

4. Софи Шово (Франция, 1+0)+44.2

5. Байба Бендика (Латвия, 0+1) +46.5

6. Франциска Пройсс (Германия, 0+1) +1:05.3

...

12. Кристина Дмитренко (Украина, 0+0) +1:26.2

19. Ирина Петренко (Украина, 0+0) +1.44.1

21. Юлия Джима (Украина 0+1) +1:48.3

29. Анастасия Меркушина (Украина, 1+0) +2:05.6

Следующая гонка на ЧМ-2024 по биатлону запланирована на субботу, 10 февраля – мужской спринт, который начнется в 18:05 по киевскому времени.

Где смотреть гонки чемпионата мира по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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