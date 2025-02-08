Чемпионат мира по биатлону-2025: расписание всех гонок и где смотреть

Планетарное первенство по биатлону продлится с 12 по 23 февраля в швейцарском Ленцерхайде.

С 12 по 23 февраля в швейцарском Ленцерхайде состоится чемпионат мира по биатлону 2025 года.

В программу соревнований планетарного первенства вошли смешанная эстафета, спринты, персьюты, индивидуальные гонки, сингл-микст, классические эстафеты и масс-старты.

Чемпионат мира традиционно считается главным стартом биатлонного сезона. Ему предшествовал чемпионат Европы-2025 в итальянском Мартел-валь-Мартелло, где сборная Украины, которая выступала без своих лидеров Юлии Джимы и Дмитрия Пидручного, не завоевала медалей.

Следующий, седьмой этап Кубка мира по биатлону-2024/25 запланирован на 6-9 марта в чешском Нове-Место.

Расписание гонок чемпионата мира по биатлону-2025

12 февраля

15:30 – Смешанная эстафета

14 февраля

16:05 – Спринт, 7.5 км, женщины

15 февраля

16:05 – Спринт, 10 км, мужчины

16 февраля

13:05 – Гонка преследования, 10 км, женщины

16:05 – Гонка преследования, 12.5 км, мужчины

18 февраля

16:05 – Индивидуальная гонка, 15 км, женщины

19 февраля

16:05 – Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

20 февраля

17:05 – Одиночная смешанная эстафета

22 февраля

13:05 – Эстафета, 4х6 км, женщины

16:05 – Эстафета, 4х7.5 км, мужчины

23 февраля

14:45 – Масс-старт, 12.5 км, женщины

17:05 – Масс-старт, 15 км, мужчины

Где смотреть гонки чемпионата мира по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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