В воскресенье, 23 февраля, чемпионат мира по биатлону-2025 в швейцарском Ленцерхайде завершился мужским масс-стартом.

Украину в этой гонке представляли два биатлониста: Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзын.

Лучший результат среди украинцев показал Мандзын, который с тремя промахами занял 27-е место. Пидручный с четырьмя штрафными кругами финишировал последним, 30-м.

На всех ступеньках пьедестала почета в масс-старте расположились норвежцы. Чемпионом мира в этой дисциплине стал Эндре Стремсгейм. "Серебро" завоевал Стурла Легрейд, а "бронзу" выборол Йоханнес Бьо.

Чемпионат мира по биатлону-2025: результаты мужского масс-старта

1. Эндре Стремсгейм (Норвегия, 1+0+0+0) 38.22.6

2. Стурла Легрейд (Норвегия, 2+0+0+0)+12.4

3. Йоханнес Бьо (Норвегия, 1+1+2+0) +12.7

4. Кэмпбелл Райт (США, 1+0+1+0) +31.4

5. Мартин Понсилуома (Швеция, 1+0+1+2) +41.9

6. Томмазо Джакомель (Италия, 1+2+0+1) +44.6

...

27. Виталий Мандзын (Украина, 0+1+1+1) +3:10.9

30. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+4+0+0) +5.43.5

Ранее сегодня на ЧМ-2025 по биатлону состоялся женский масс-старт, где лучший результат среди украинок показала Юлия Джима, которая финишировала 24-й.

Следующий, седьмой этап Кубка мира по биатлону-2024/25 запланирован на 6-9 марта в чешском Нове-Место.

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