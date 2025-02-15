В субботу, 15 февраля, чемпионат мира по биатлону-2025 в швейцарском Ленцерхайде продолжился мужской спринтерской гонкой.

Украину в ней представляли четыре биатлониста: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын, Антон Дудченко и Тарас Лесюк.

Лучший результат среди украинцев показал Дудченко, который с идеальной стрельбой занял 35-е место. Кроме него, в персьют также отобрались Мандзын (36-я позиция) и Пидручный (37-я).

Выиграл спринт норвежец Йоханнес Бьо, для которого это 21-я золотая медаль на чемпионатах мира. По этому показателю он стал абсолютным рекордсменом, обойдя легенарного Уле-Эйнара Бьорндалена (20).

Серебряным призером сенсационно стал американец Кэмпбелл Райт, а "бронзу" завоевал француз Кантен Фийон-Майе.

Чемпионат мира по биатлону-2025: результаты мужского спринта

1. Йоханнес Бьо (Норвегия, 0+0) 21:56.8

2. Кэмпбелл Райт (США, 0+0) +27.7

3. Кантен Фийон-Майе (Франция, 1+0) +37.0

4. Вебьорн Соэрум (Норвегия, 1+1) +45.2

5. Томмазо Джакомель (Италия, 0+2)+48.1

6. Мартин Ульдаль (Норвегия 0+1) +54.7

...

35. Антон Дудченко (Украина, 0+0) +1:59.1

36. Виталий Мандзын (Украина, 2+1) +1:59.5

37. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+1) +2:05.2

66. Тарас Лесюк (Украина, 1+1) +3:02.3

Отметим, что накануне на ЧМ-2025 по биатлону состоялся женский спринт, где лучший результат среди украинок показала Юлия Джима, которая заняла 18-е место.

Планетарное первенство продлится до 23 февраля. Следующими гонками станут женский и мужской персьюты, которые состоятся в воскресенье, 16 февраля. Начало – в 13:05 и 16:05 по киевскому времени соответственно.

Где смотреть гонки чемпионата мира по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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