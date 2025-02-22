В субботу, 22 февраля, на чемпионате мира по биатлону-2025 в швейцарском Ленцерхайде состоялась мужская эстафета.

За сборную Украины в гонке бежали Антон Дудченко, Виталий Мандзын, Тарас Лесюк и Дмитрий Пидручный. "Сине-желтые" финишировали на восьмой позиции.

На стартовом этапе Дудченко чисто отстрелялся лежа, уйдя из огневого рубежа на 9-й позиции. На стойке Антон использовал один дополнительный патрон и поднялся на шестое место, а эстафету передавал уже третьим с отставанием 23,4 секунды от лидера – команды Норвегии.

На втором этапе Мандзын безошибочно стрелял лежа, покинув огневой рубеж на четвертой позиции. На стойке Виталию понадобилось три дополнительных патрона, чтобы закрыть последнюю мишень, что отбросило нашу сборную на восьмое место. Он передал эстафету седьмым с отставанием 1 минута 2,4 секунды от лидера – Норвегии.

На третьем этапе Лесюк использовал два дополнительных патрона на стрельбе лежа, опустившись на десятое место. Чисто отстрелявшись на стойке, Тарас поднялся на восьмую строчку, на которой и передал эстафету с отставанием 2 минуты 30,9 секунды от лидера – Норвегии.

На заключительном этапе Пидручный один раз промахнулся на стрельбе лежа, покинув огневой рубеж на восьмом месте. На стойке Дмитрий сделал один неточный выстрел и вышел на седьмую позицию. Финишировал он восьмым с отставанием в 2 минуты 49,7 секунды от норвежцев, которые выиграли "золото". Серебряные медали завоевали французы, а бронзовые – немцы.

Чемпионат мира по биатлону-2025: результаты мужской эстафеты

1. Норвегия (0+4) 1:18.18.1

2. Франция (0+7)+41.9

3. Германия (0+10) +1:35.9

4. Швеция (1+11) +1:54.0

5. Италия (0+9) +2:12.7

6. Чехия (0+9) +2:24.8

...

8. Украина (0+8) +2:49.7

Ранее сегодня на ЧМ-2025 по биатлону состоялась женская эстафета, где сборная Украины заняла 11-е место.

В воскресенье, 23 февраля, планетарное первенство завершится масс-стартами. Женщины выйдут на старт в 14:45, а мужчины – в 17:05 по киевскому времени.

Где смотреть гонки чемпионата мира по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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