В воскресенье, 16 февраля, на чемпионате мира по биатлону-2025 в швейцарском Ленцерхайде состоялась мужская гонка преследования.

Украину в ней представляли Антон Дудченко (35-я стартовая позиция по итогам спринта), Виталий Мандзын (36-я) и Дмитрий Пидручный (37-я).

Лучший результат среди украинцев в персьюте показал Мандзын, который с одним неточным выстрелом финишировал 19-м. Пидручный с тремя промахами стал 30-м, а Дудченко с пятью кругами штрафа занял 47-е место.

Второе подряд "золото" текущего чемпионата мира завоевал норвежец Йоханнес Бьо. Американец Кэмпбелл Райт выборол "серебро", как это сделал ранее в спринте. "Бронзовую" медаль взял француз Эрик Перро.

Чемпионат мира по биатлону-2025: результаты мужской гонки преследования

1. Йоханнес Бьо (Норвегия, 1+0+1+0) 32:26.9

2. Кэмпбелл Райт (США, 1+0+0+0) +8.6

3. Эрик Перро (Франция, 0+1+0+0)+20.8

4. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0+0+0)+36.7

5. Томмазо Джакомель (Италия, 0+0+2+0) +54.0

6. Кантен Фийон-Майе (Франция, 1+2+0+2) +1:16.6

...

19. Виталий Мандзын (Украина, 0+0+0+1) +2:29.7

30. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+0+1+2) +3:55.5

47. Антон Дудченко (Украина, 1+1+2+1) +5:03.3

Отметим, что сегодня на ЧМ-2025 по биатлону также состоялась женская гонка преследования, где лучший результат среди украинок показала Юлия Джима, которая финишировала 22-й .

Планетарное первенство продлится до 23 февраля. Следующей в программе соревнований является женская индивидуальная гонка, которая состоится во вторник, 18 февраля.

Где смотреть гонки чемпионата мира по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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