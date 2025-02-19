В среду, 19 февраля, соревновательная программа чемпионата мира по биатлону-2025 в швейцарском Ленцерхайде продолжилась мужской индивидуальной гонкой.

Украину в ней представляли четыре биатлониста: Виталий Мандзын, Антон Дудченко, Артем Тищенко и Денис Насыко.

Лучший результат среди украинцев показал Мандзын, который с двумя промахами занял 17-е место.

Чемпионом мира в индивидуальной гонке стал француз Эрик Перро, для которого это первое в карьере "золото" в личных гонках на уровне чемпионата мира. "Серебро" завоевал итальянец Томмазо Джакомель, а бронзовым призером стал француз Кантен Фийон-Майе.

Чемпионат мира по биатлону-2025: результаты мужской индивидуальной гонки

1. Эрик Перро (Франция, 0+1+0+0) 47:58.1

2. Томмазо Джакомель (Италия, 0+0+0+1) +52.4

3. Кантен Фийон-Майе (Франция, 2+0+1+0) +1:59.5

4. Олли Хийденсало (Финляндия, 0+0+0+0) +2:14.9

5. Никлас Хартвег (Швейцария, 0+1+0+1) +2:15.5

6. Яков Фак (Словения, 1+0+0+0) +2.18.8

...

17. Виталий Мандзын (Украина, 1+0+0+1) +3:58.9

36. Артем Тищенко (Украина, 0+0+0+1) +5:55.9

50. Антон Дудченко (Украина, 0+1+1+2) +6:44.3

63. Денис Насыко (Украина, 2+0+0+1) +7:25.3

Отметим, что накануне на ЧМ-2025 по биатлону состоялась женская индивидуальная гонка, где лучший результат среди украинок показала Юлия Джима, которая заняла пятое место и попала в цветочную церемонию.

Следующей гонкой ЧМ-2025 по биатлону станет одиночная смешанная эстафета, которая состоится в четверг, 20 февраля.

После этого 22 февраля состоятся классические эстафеты, а 23 февраля планетарное первенство завершится масс-стартами.

Где смотреть гонки чемпионата мира по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Читайте также:

Чемпионат мира по биатлону-2025: результаты мужской гонки преследования

Чемпионат мира по биатлону-2025: результаты женской гонки преследования

Чемпионат мира по биатлону-2025: результаты мужского спринта