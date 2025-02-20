Сборная Украины с лучшей стрельбой в гонке финишировала только 20-й.

В четверг, 20 февраля, соревновательная программа чемпионата мира по биатлону-2025 в швейцарском Ленцерхайде продолжилась одиночной смешанной эстафетой.

Украину в ней представляли Юлия Джима и Антон Дудченко. Несмотря на лучшую стрельбу среди всех команд (только 4 дополнительных патрона), "сине-желтые" заняли только 20-е место.

Это худший результат в истории выступлений Украины на чемпионатах мира в смешанных эстафетах.

Выиграла сингл-микст Франция. "Серебро" завоевала Норвегия, а замкнула тройку призеров Германия.

Чемпионат мира по биатлону-2025: результаты одиночной смешанной эстафеты

1. Франция (0+7) 35:25.1

2. Норвегия (0+15)+5.7

3. Германия (0+4)+8.3

4. Швейцария (0+10)+12.7

5. Швеция (0+7) +13.5

6. Словения (0+8) +18.7

...

20. Украина (0+4) +2:30.5

Следующими гонками ЧМ-2025 по биатлону станут классические эстафеты, которые состоятся в субботу, 22 февраля. В воскресенье, 23 февраля, планетарное первенство завершится масс-стартами.

Где смотреть гонки чемпионата мира по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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