В среду, 12 февраля, чемпионат мира по биатлону-2025 в швейцарском Ленцерхайде стартовал смешанной эстафетой.

Сборную Украины в гонке представляли Ирина Петренко, Кристина Дмитренко, Антон Дудченко и Дмитрий Пидручный. "Сине-желтые" финишировали на восьмом месте.

На первом этапе Петренко безошибочно стреляла лежа, покинув огневой рубеж на четвертой позиции. На стойке Ирина использовала два дополнительных патрона и опустилась на 16-е место, а передала эстафету 17-й с отставанием 1 минута 34 секунды от лидера.

На втором этапе Дмитренко чисто отстрелялась лежа и подняла украинскую команду на 13-ю строчку. На стойке Кристина использовала два дополнительных патрона и покинула огневой рубеж на 14-й позиции, а передала эстафету 13-й с отставанием 2 минуты 45 секунд от лидера.

На третьем этапе Дудченко чисто стрелял лежа и после огневого рубежа был 15-м. На стойке Антон использовал один дополнительный патрон и передал эстафету на 13-м месте.

На заключительном этапе Пидручный безупречно отстрелялся лежа и стоя и в итоге отыграл для сборной Украины пять позиций, финишировав на восьмом месте.

Выиграла смешанную эстафету Франция. "Серебро" завоевала Чехия, а "бронзу" выборола Германия.

Чемпионат мира по биатлону-2025: результаты смешанной эстафеты

1. Франция (1+6) 1:04:41.5

2. Чехия (0+9) +1:13.8

3. Германия (0+11) +1:18.4

4. Норвегия (2+8) +1:21.1

5. Швеция (1+10) +1:36.5

6. Швейцария (0+11) +1:44.1

...

8. Украина (0+5) +2:49.6

ЧМ-2025 по биатлону продлится до 23 февраля. Следующей гонкой планетарного первенства станет женский спринт, который состоится в пятницу, 14 февраля.

Где смотреть гонки чемпионата мира по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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