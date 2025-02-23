В воскресенье, 23 февраля, в последний соревновательный день чемпионата мира по биатлону-2025 в швейцарском Ленцерхайде состоялся женский масс-старт.

Украину в этой гонке представляли две биатлонистки: Юлия Джима и Кристина Дмитренко.

Лучший результат среди украинок показала Джима, которая с одним промахом стала 24-й. Дмитренко с четырьмя штрафными кругами финишировала 29-й.

Чемпионкой мира в масс-старте стала шведка Эльвира Эберг. "Серебро" завоевала француженка Осеан Мишелон, а бронзовой призеркой стала норвежка Марен Киркейде.

Чемпионат мира по биатлону-2025: результаты женского масс-старта

1. Эльвира Эберг (Швеция, 1+1+0+0) 40:32.3

2. Осеан Мишелон (Франция, 1+1+1+0) +9.4

3. Марен Киркейде (Норвегия, 2+0+1+0)+16.5

4. Жани Ришар (Франция, 0+1+2+0) +23.1

5. Милена Тодорова (Болгария, 1+0+1+0) +24.3

6. Лу Жанмонно (Франция, 3+0+0+1) +34.1

...

24. Юлия Джима (Украина, 0+1+0+0) +2:38.4

29. Кристина Дмитренко (Украина, 1+2+0+1) +4:22.8

Сегодня ЧМ-2025 по биатлону завершится мужским масс-стартом, который начнется в 17:05 по киевскому времени. В заключительной гонке планетарного первенства примут участие два украинца: Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзын.

Где смотреть гонки чемпионата мира по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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