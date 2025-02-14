В пятницу, 14 февраля, чемпионат мира по биатлону-2025 в швейцарском Ленцерхайде продолжился женской спринтерской гонкой.

Украину в ней представляли четыре биатлонистки: Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Елена Городная и Ирина Петренко.

Лучший результат среди украинок показала Джима, которая с безупречной стрельбой заняла 18-е место. Кроме нее, в гонку преследования также отобралась Дмитренко, которая с тремя кругами штрафа стала 48-й.

Победила в спринте француженка Жюстин Бреза Буше. "Серебро" завоевала немка Франциска Пройсс, а "бронзу" взяла финка Суви Минкинен.

Чемпионат мира по биатлону-2025: результаты женского спринта

1. Жюстин Бреза-Буше (Франция, 1+0) 22:08.7

2. Франциска Пройсс (Германия, 0+1)+9.8

3. Суви Минкинен (Финляндия, 0+0) +10.0

4. Лена Хекки Гросс (Швейцария) +11.4

5. Микелла Каррара (Италия, 0+1) +24.4

6. Лу Жанмонно (Франция 1+1)+30.8

...

18. Юлия Джима (Украина, 0+0) +59.7

48. Кристина Дмитренко (Украина, 2+1) +2:28.3

70. Ирина Петренко (Украина, 1+1) +3:11.1

75. Елена Городная (Украина, 4+0) +3:34.8

Отметим, что ЧМ-2025 по биатлону стартовал в среду, 12 февраля, смешанной эстафетой, в которой сборная Украины финишировала на восьмом месте.

Планетарное первенство продлится до 23 февраля. Следующей гонкой станет мужской спринт, который состоится в субботу, 15 февраля. Начало – в 16:05 по киевскому времени.

Где смотреть гонки чемпионата мира по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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