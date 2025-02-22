В субботу, 22 февраля, соревновательная программа чемпионата мира по биатлону-2025 в швейцарском Ленцерхайде продолжилась женской эстафетой.

За сборную Украины в гонке бежали Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Елена Городная и Анастасия Меркушина. "Сине-желтые" финишировали на 11-м месте.

На стартовом этапе Дмитренко использовала три дополнительных патрона на стрельбе лежа, покинув огневой рубеж на 16-й позиции. Стойку Кристина отработала быстро и безошибочно, благодаря чему поднялась на шестое место, эстафету она передала 9-й с отставанием 55,5 секунды от лидера – команды Франции.

На втором этапе Джима один раз промахнулась лежа, уйдя со стрельбы на седьмой строчке. Стойку Юлия прошла с двумя дополнительными патронами, опустившись на десятое место. Эстафету она передала 12-ю с отставанием 1 минута 51,8 секунды от лидера – Франции.

На третьем этапе Городная использовала два дополнительных патрона на стрельбе лежа, покинув огневой рубеж на 10-м месте. На стойке Елена допустила два промаха, выйдя на 9-ю позицию, а эстафету передала десятой с отставанием 2 минуты 41,9 секунды от лидера – Франции.

На заключительном этапе Меркушина дважды промахнулась лежа, подняв украинскую команду на 9-ю позицию. На стойке Анастасия использовала два дополнительных патрона и в итоге финишировала 11-ю с отставанием 3 минуты 52,3 секунды от выигравшей женскую эстафету Франции. "Серебро" завоевала Норвегия, а "бронзу" выборола Швеция

Чемпионат мира по биатлону-2025: результаты женской эстафеты

1. Франция (0+4) 1:07.23.9

2. Норвегия (1+8) +1:04.2

3. Швеция (1+8) +144.5

4. Австрия (1+5) +1:50.1

5. Германия (1+10) +1:58.4

6. Словакия (0+10) +2:15.9

...

11. Украина (0+14) +3:52.3

Также сегодня на ЧМ-2025 по биатлону состоится мужская эстафета, которая начнется в 16:05 по киевскому времени.

В воскресенье, 23 февраля, планетарное первенство завершится масс-стартами. Женщины выйдут на старт в 14:45, а мужчины – в 17:05 по киевскому времени.

Где смотреть гонки чемпионата мира по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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