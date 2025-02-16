В воскресенье, 16 февраля, чемпионат мира по биатлону-2025 в швейцарском Ленцерхайде продолжился женской гонкой преследования.

Украину в ней представляли две биатлонистки: Юлия Джима (18-я стартовая позиция по итогам спринта) и Кристина Дмитренко (начала гонку 48-й).

Лучший результат среди украинок в персьюте показала Джима, которая с тремя промахами финишировала 22-й. Дмитренко с одним неточным выстрелом замкнула топ-30.

Чемпионкой мира в гонке преследования стала немка Франциска Пройсс, которая ранее завоевала "серебро" в спринте. Второй стала шведка Эльвира Эберг, а "бронзу" выборола победительница спринта француженка Жюстин Бреза-Буше.

Чемпионат мира по биатлону-2025: результаты женской гонки преследования

1. Франциска Пройсс (Германия, 0+0+0+0) 24:45.6

2. Эльвира Эберг (Швеция, 0+0+0+1) +39.1

3. Жюстин Бреза-Буше (Франция, 1+0+1+1)+40.9

4. Лу Жанмонно (Франция 0+0+1+1)+1.02.2

5. Лена Хекки Гросс (Швейцария, 0+0+1+3) +1.28.3

6. Суви Минкинен (Финляндия, 1+1+0+0) +1.41.1

...

22. Юлия Джима (Украина, 0+1+2+0) +3:02.4

30. Кристина Дмитренко (Украина, 1+0+0+0) +3:16.7

Отметим, что сегодня на ЧМ-2025 по биатлону также состоится мужской персьют, который начнется в 16:05 по киевскому времени. От Украины выступят Антон Дудченко (будет стартовать 35-м), Виталий Мандзын (36-м) и Дмитрий Пидручный (37-м).

Планетарное первенство по биатлону продлится до 23 февраля.

Где смотреть гонки чемпионата мира по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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