Чемпионат мира по футболу-2022: кто будет транслировать турнир в Украине, где смотреть матчи

Мундиаль состоится с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.

Менее чем через месяц, 20 ноября, начнется Чемпионат мира по футболу 2022 года. Впервые в истории Мундиаль состоится на Ближнем Востоке – принимать матчи планетарного первенства доверили Катару.

Украинские болельщики также смогут увидеть все поединки ЧМ-2022. ТСН Проспорт рассказывает, где можно будет смотреть трансляции матчей важнейшего мирового форума, находясь на территории Украины.

Чемпионат мира-2022: где смотреть матчи в Украине

Чемпионат мира-2022 по футболу в Украине будут транслировать Суспильне и MEGOGO.

Суспильне покажет все матчи турнира – 46 в прямом эфире и 18 в записи. Медиасервис MEGOGO предоставит доступ ко всем прямым трансляциям.

Смотреть матчи на Суспильном можно будет: на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д.). Также будут доступны радиотрансляции в эфире Радио Проминь.

Кроме показа поединков, на платформах Суспильного и MEGOGO будет выходить дополнительный контент: обзоры матчей, эксклюзивные материалы из Катара, ежедневные дайджесты, информационно-аналитические студии.

Напомним, Чемпионат мира-2022 продлится до 18 декабря. В турнире примут участие 32 национальных команды. Сборная Украины, к сожалению, не смогла пробиться на Мундиаль. "Сине-желтые" в финале плей-офф европейской квалификации уступили Уэльсу.

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