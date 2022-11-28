Чемпионат мира по футболу-2022: кто уже вышел в плей-офф

Список сборных, которые смогли преодолеть групповой этап планетарного первенства в Катаре.

С 20 ноября по 2 декабря продолжается групповой раунд чемпионата мира-2022 по футболу, который проходит в Катаре.

В финальной части Мундиаля принимают участие 32 национальных сборных, которые распределены на 8 групп по четыре команды в каждой.

В плей-офф выйдут по две лучшие команды каждого квартета.

Вашему вниманию список сборных, которые обеспечили себе участие в плей-офф ЧМ-2022.

СБОРНАЯ ГРУППА МЕСТО ФРАНЦИЯ Группа D БРАЗИЛИЯ Группа G ПОРТУГАЛИЯ Группа H

Финальный поединок ЧМ-2022 состоится 18 декабря на Национальном стадионе в Лусаиле, который вмещает 80 тысяч зрителей.

Напомним, действующим чемпионом мира является сборная Франции. В финальном матче Мундиаля-2018 "трехцветные" победили команду Хорватии со счетом 4:2 . В "бронзовом" поединке предыдущего ЧМ бельгийцы обыграли Англию – 2:0 .

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