Чемпионат мира по футболу, зимняя Олимпиада и Евробаскет: главные спортивные события 2022 года

Чемпионат мира по футболу, зимняя Олимпиада и Евробаскет: главные спортивные события 2022 года

Новый год будет полон ярких спортивных событий.

Новый 2022 год, как и прошлый год, подарит болельщикам много топовых событий в мире спорта. Среди них, в частности, зимние Олимпийские игры и футбольный чемпионат мира в Катаре, который впервые в истории состоится в зимний период.

ТСН Проспорт собрал список всех главных событий 2022 года.

Ралли Дакар

1 – 14 января

В Саудовской Аравии в субботу, 1 января, стартовало самое сложное ралли в мире под названием "Дакар-2022". В этот раз на старт вышли два украинских экипажа. Первый – Евгений Ковалевич и Дмитрий Циро – выступает в классе Т4, в котором соревнуются 2-местные мотовседорожники. Второй – Сергей Малик и Любомир Шумаков – выступает в категории Dakar Classic. Здесь стартуют автомобили, выпущенные к 2000 году.

Чемпионат Европы по гандболу среди мужчин

13 – 30 января

Континентальное первенство среди мужчин пройдет одновременно в двух странах – Венгрии и Словакии. В турнире примут 24 лучших сборных Европы. Украинская сборная выступит на турнире в квартете С. Соперниками "сине-желтых" станут сборные Хорватии, Сербии, Франции.

Чемпионат Европы по футзалу

19 января – 6 февраля

Завершит первый месяц года континентальное первенство по футзалу. В Нидерландах украинцы попали в одну группу со сборными хозяев, Сербии и Португалии. Но задача выйти в плей-офф – решаемая.

Олимпийские игры-2022

4 – 20 февраля

24 зимние Олимпийские игры состоятся под знаком геополитической борьбы Китая и США. Американцы объявили дипломатический бойкот соревнований, к чему вскоре присоединились еще 11 стран. Самые высокие шансы на победу в общем медальном зачете имеет Норвегия – коэффициент. Норвежцы традиционно очень сильны в зимних видах спорта, что доказала Олимпиада в 2018 году (1-е место и 14 золотых). Для Украины надежды неизменны – биатлон и фристайл.

Плей-офф квалификации ЧМ-2022 по футболу

24 – 29 марта

Сборная Украины по футболу выполнила свою главную задачу – выйти из отборочной группы. 24 марта команды Александра Петракова в гостях должны сыграть со сборной Шотландии, а в случае победы, 29-го – с победителем пары Уэльс – Австрия.

Чемпионат мира по водным видам спорта

13 – 29 мая

На Олимпиаде-2020 украинские синхронистки принесли нашей стране две бронзовые медали. Пловец Михаил Романчук – серебро и бронзу. Поэтому ждем лучших результатов и из мирового первенства, которое также примет Япония.

Лига наций-2022

4 июня – 26 сентября

Летом главным турнирным станет Лига наций, где по результатам жеребьевки соперниками украинцев по квартету станут сборные Ирландии, Шотландии и Армении. "Сине-желтые" 4 июня начнут турнир против сборной Ирландии.

Чемпионат мира по легкой атлетике

15 – 24 июля

Этот турнир должен был состояться летом 2021 года, но был перенесен через коронавирус. Украина пережила непростой конец года в этом виде спорта: президент ФЛАУ Равиль Сафиуллин подал в отставку, а свои должности покинули вице-президент и генеральный секретарь организации, но остается одной из лучших команд Европы. Бех-Романчук, Левченко и Магучих – наши главные надежды на турнире, но выстрелить могут еще несколько украинских спортсменов.

Квалификация еврокубков

19 – 20 июля

Этот сезон оказался крайне неудачным для украинских клубов, потерявших прямую путевку в Лигу чемпионов, а значит, проходить квалификацию придется и чемпиону страны – третий раунд отбора начнется 2-3 августа, Лиги Европы – 4 августа. Но начинать отбор в еврокубках представителям нашей страны придется с Лиги конференций (второй раунд которого стартует 19-20 июля).

Евробаскет-2022

1 – 18 сентября

Начало сентября ознаменуется проведением не менее важного, чем другие турниры — баскетбольного континентального первенства. Чемпионат Европы по баскетболу в этом году примут четыре страны – Германия, Чехия, Италия и Грузия. Финальный этап первенства континента пройдет в Берлине. Украина отлично провела отборочный турнир, выйдя с первого места своего квартета. В финальной части Евробаскета "сине-желтые" на первом этапе сразятся со сборными Хорватии, Греции, Великобритании, Италии, Эстонии.

Чемпионат Европы по гандболу среди женщин

4 – 20 ноября

Пока к чемпионату продолжается отборочный турнир. Украинкам выйти из группы будет сложно: в соперницах у "сине-желтых" – олимпийские чемпионки француженки, высоко котируемые в Европе хорватки и крепкая сборная Чехия. Но Хорватию украинки уже обыгрывали, Франции – дали настоящий бой, так что надеемся, что и в финальную часть турнира наша сборная попадет.

Чемпионат мира по футболу

21 ноября – 18 декабря

Первый чемпионат мира по футболу на Ближнем Востоке и первый ЧМ в северном полушарии, который состоится летом. Закрытие года обещает быть невероятным! Надеемся, что Украина сможет получить путевку на ЧМ-2022.

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