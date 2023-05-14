Чемпионат мира по хоккею-2023: расписание и результаты всех матчей

С 12 по 28 мая в финском Тампере и латвийской Риге проходит чемпионат мира по хоккею 2023 года в элитном дивизионе.

Это 86-е в истории планетарное первенство по хоккею среди мужских команд. В турнире принимают участие 16 национальных сборных, разделенных на две группы.

В группе А соперничают команды Финляндии, США, Швеции, Германии, Дании, Франции, Австрии и Венгрии. Матчи этой группы проходят в Тампере.

В группе В борьбу ведут сборные Канады, Чехии, Швейцарии, Словакии, Латвии, Норвегии, Казахстана и Словении. Матчи этой группы принимает Рига.

По четыре лучшие сборные из каждой группы выйдут в плей-офф. Команды, занявшие последние места в группах, вылетят в Дивизион IА.

ЧМ-2023 должен был происходить в России, но из-за полномасштабной войны, которую РФ при содействии своего союзника Беларуси развязала против Украины, сборные стран-агрессоров отстранили от турнира, а место проведения планетарного первенства было изменено.

Напомним, чемпионат мира 2022 выиграла сборная Финляндии. В финале домашнего турнира финны победили Канаду со счетом 4:3. В поединке за "бронзу" команда Чехии разбила США – 8:4.

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ-2023 Групповой этап ПЯТНИЦЯ, 12 мая Группа B 16:20 СЛОВАКИЯ 2:3 ЧЕХИЯ Группа А 16:20 ФИНЛЯНДИЯ 1:4 США Группа B 20:20 ЛАТВИЯ 0:6 КАНАДА Группа А 20:20 ШВЕЦИЯ 1:0 ГЕРМАНИЯ СУББОТА, 13 мая Группа А 12:20 ФРАНЦИЯ 2:1 (ОТ) АВСТРИЯ Группа B 12:20 ШВЕЙЦАРИЯ 7:0 СЛОВЕНИЯ Группа B 16:20 НОРВЕГИЯ 3:4 (Б) КАЗАХСТАН Группа А 16:20 ВЕНГРИЯ 1:3 ДАНИЯ Группа B 20:20 ГЕРМАНИЯ 3:4 ФИНЛЯНДИЯ Группа А 20:20 СЛОВАКИЯ 2:1 ЛАТВИЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 мая Группа B 12:20 СЛОВЕНИЯ 2:5 КАНАДА Группа А 12:20 США 7:1 ВЕНГРИЯ Группа B 16:20 НОРВЕГИЯ 0:3 ШВЕЙЦАРИЯ Группа А 16:20 ФРАНЦИЯ 3:4 (ОТ) ДАНИЯ Группа B 20:20 ЧЕХИЯ _:_ КАЗАХСТАН Группа А 20:20 ШВЕЦИЯ _:_ АВСТРИЯ ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 мая Группа А 16:20 ГЕРМАНИЯ _:_ США Группа B 16:20 СЛОВАКИЯ _:_ КАНАДА Группа А 20:20 ФИНЛЯНДИЯ _:_ ШВЕЦИЯ Группа B 20:20 ЧЕХИЯ _:_ ЛАТВИЯ ВТОРНИК, 16 мая Группа А 16:20 ДАНИЯ _:_ АВСТРИЯ Группа B 16:20 СЛОВАКИЯ _:_ НОРВЕГИЯ Группа А 20:20 ФРАНЦИЯ _:_ ВЕНГРИЯ Группа B 20:20 ШВЕЙЦАРИЯ _:_ КАЗАХСТАН СРЕДА, 17 мая Группа А 16:20 США _:_ АВСТРИЯ Группа B 16:20 ЛАТВИЯ _:_ НОРВЕГИЯ Группа А 20:20 ФИНЛЯНДИЯ _:_ ФРАНЦИЯ Группа B 20:20 КАНАДА _:_ КАЗАХСТАН ЧЕТВЕРГ, 18 мая Группа А 16:20 ВЕНГРИЯ _:_ ШВЕЦИЯ Группа B 16:20 ЧЕХИЯ _:_ СЛОВЕНИЯ Группа А 20:20 ДАНИЯ _:_ ГЕРМАНИЯ Группа B 20:20 ШВЕЙЦАРИЯ _:_ СЛОВАКИЯ ПЯТНИЦА, 19 мая Группа А 16:20 ВЕНГРИЯ _:_ ФИНЛЯНДИЯ Группа B 16:20 ЛАТВИЯ _:_ СЛОВЕНИЯ Группа А 20:20 АВСТРИЯ _:_ ГЕРМАНИЯ Группа B 20:20 КАЗАХСТАН _:_ СЛОВАКИЯ СУББОТА, 20 мая Группа А 12:20 США _:_ ДАНИЯ Группа B 12:20 НОРВЕГИЯ _:_ ЧЕХИЯ Группа А 16:20 АВСТРИЯ _:_ ФИНЛЯНДИЯ Группа B 16:20 КАНАДА _:_ ШВЕЙЦАРИЯ Группа А 20:20 ШВЕЦИЯ _:_ ФРАНЦИЯ Группа B 20:20 КАЗАХСТАН _:_ ЛАТВИЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 мая Группа A 16:20 ГЕРМАНИЯ _:_ ВЕНГРИЯ Группа B 16:20 СЛОВЕНИЯ _:_ СЛОВАКИЯ Группа A 20:20 США _:_ ФРАНЦИЯ Группа B 20:20 ЧЕХИЯ _:_ ШВЕЙЦАРИЯ ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 мая Группа A 16:20 ДАНИЯ _:_ ШВЕЦИЯ Группа B 16:20 КАНАДА _:_ НОРВЕГИЯ Группа A 20:20 АВСТРИЯ _:_ ВЕНГРИЯ Группа B 20:20 КАЗАХСТАН _:_ СЛОВЕНИЯ ВТОРНИК, 23 мая Группа A 12:20 ГЕРМАНИЯ _:_ ФРАНЦИЯ Группа B 12:20 СЛОВАКИЯ _:_ НОРВЕГИЯ Группа A 16:20 ШВЕЦИЯ _:_ США Группа B 16:20 КАНАДА _:_ ЧЕХИЯ Группа A 20:20 ФИНЛЯНДИЯ _:_ ДАНИЯ Группа B 20:20 ШВЕЙЦАРИЯ _:_ ЛАТВИЯ ПЛЕЙ-ОФФ 1/4 ФИНАЛА ЧЕТВЕРГ, 25 мая 1 16:20 _:_ 2 16:20 _:_ 3 20:20 _:_ 4 20:20 _:_ 1/2 ФИНАЛА СУББОТА, 27 мая 1 14:20 _:_ 2 18:20 _:_ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 мая МАТЧ ЗА 3-Е МЕСТО 15:20 _:_ ФИНАЛ 20:20 _:_

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