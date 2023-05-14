Чемпионат мира по хоккею-2023: расписание и результаты всех матчей

Вашему вниманию полный календарь и результаты турнира.
С 12 по 28 мая в финском Тампере и латвийской Риге проходит чемпионат мира по хоккею 2023 года в элитном дивизионе.
Это 86-е в истории планетарное первенство по хоккею среди мужских команд. В турнире принимают участие 16 национальных сборных, разделенных на две группы.
В группе А соперничают команды Финляндии, США, Швеции, Германии, Дании, Франции, Австрии и Венгрии. Матчи этой группы проходят в Тампере.
В группе В борьбу ведут сборные Канады, Чехии, Швейцарии, Словакии, Латвии, Норвегии, Казахстана и Словении. Матчи этой группы принимает Рига.
По четыре лучшие сборные из каждой группы выйдут в плей-офф. Команды, занявшие последние места в группах, вылетят в Дивизион IА.
ЧМ-2023 должен был происходить в России, но из-за полномасштабной войны, которую РФ при содействии своего союзника Беларуси развязала против Украины, сборные стран-агрессоров отстранили от турнира, а место проведения планетарного первенства было изменено.
Напомним, чемпионат мира 2022 выиграла сборная Финляндии. В финале домашнего турнира финны победили Канаду со счетом 4:3. В поединке за "бронзу" команда Чехии разбила США – 8:4.
|ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ-2023
|Групповой этап
|ПЯТНИЦЯ, 12 мая
|Группа B
|16:20
|СЛОВАКИЯ
|2:3
|ЧЕХИЯ
|Группа А
|16:20
|ФИНЛЯНДИЯ
|1:4
|США
|Группа B
|20:20
|ЛАТВИЯ
|0:6
|КАНАДА
|Группа А
|20:20
|ШВЕЦИЯ
|1:0
|ГЕРМАНИЯ
|СУББОТА, 13 мая
|Группа А
|12:20
|ФРАНЦИЯ
|2:1 (ОТ)
|АВСТРИЯ
|Группа B
|12:20
|ШВЕЙЦАРИЯ
|7:0
|СЛОВЕНИЯ
|Группа B
|16:20
|НОРВЕГИЯ
|3:4 (Б)
|КАЗАХСТАН
|Группа А
|16:20
|ВЕНГРИЯ
|1:3
|ДАНИЯ
|Группа B
|20:20
|ГЕРМАНИЯ
|3:4
|ФИНЛЯНДИЯ
|Группа А
|20:20
|СЛОВАКИЯ
|2:1
|ЛАТВИЯ
|ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 мая
|Группа B
|12:20
|СЛОВЕНИЯ
|2:5
|КАНАДА
|Группа А
|12:20
|США
|7:1
|ВЕНГРИЯ
|Группа B
|16:20
|НОРВЕГИЯ
|0:3
|ШВЕЙЦАРИЯ
|Группа А
|16:20
|ФРАНЦИЯ
|3:4 (ОТ)
|ДАНИЯ
|Группа B
|20:20
|ЧЕХИЯ
|_:_
|КАЗАХСТАН
|Группа А
|20:20
|ШВЕЦИЯ
|_:_
|АВСТРИЯ
|ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 мая
|Группа А
|16:20
|ГЕРМАНИЯ
|_:_
|США
|Группа B
|16:20
|СЛОВАКИЯ
|_:_
|КАНАДА
|Группа А
|20:20
|ФИНЛЯНДИЯ
|_:_
|ШВЕЦИЯ
|Группа B
|20:20
|ЧЕХИЯ
|_:_
|ЛАТВИЯ
|ВТОРНИК, 16 мая
|Группа А
|16:20
|ДАНИЯ
|_:_
|АВСТРИЯ
|Группа B
|16:20
|СЛОВАКИЯ
|_:_
|НОРВЕГИЯ
|Группа А
|20:20
|ФРАНЦИЯ
|_:_
|ВЕНГРИЯ
|Группа B
|20:20
|ШВЕЙЦАРИЯ
|_:_
|КАЗАХСТАН
|СРЕДА, 17 мая
|Группа А
|16:20
|США
|_:_
|АВСТРИЯ
|Группа B
|16:20
|ЛАТВИЯ
|_:_
|НОРВЕГИЯ
|Группа А
|20:20
|ФИНЛЯНДИЯ
|_:_
|ФРАНЦИЯ
|Группа B
|20:20
|КАНАДА
|_:_
|КАЗАХСТАН
|ЧЕТВЕРГ, 18 мая
|Группа А
|16:20
|ВЕНГРИЯ
|_:_
|ШВЕЦИЯ
|Группа B
|16:20
|ЧЕХИЯ
|_:_
|СЛОВЕНИЯ
|Группа А
|20:20
|ДАНИЯ
|_:_
|ГЕРМАНИЯ
|Группа B
|20:20
|ШВЕЙЦАРИЯ
|_:_
|СЛОВАКИЯ
|ПЯТНИЦА, 19 мая
|Группа А
|16:20
|ВЕНГРИЯ
|_:_
|ФИНЛЯНДИЯ
|Группа B
|16:20
|ЛАТВИЯ
|_:_
|СЛОВЕНИЯ
|Группа А
|20:20
|АВСТРИЯ
|_:_
|ГЕРМАНИЯ
|Группа B
|20:20
|КАЗАХСТАН
|_:_
|СЛОВАКИЯ
|СУББОТА, 20 мая
|Группа А
|12:20
|США
|_:_
|ДАНИЯ
|Группа B
|12:20
|НОРВЕГИЯ
|_:_
|ЧЕХИЯ
|Группа А
|16:20
|АВСТРИЯ
|_:_
|ФИНЛЯНДИЯ
|Группа B
|16:20
|КАНАДА
|_:_
|ШВЕЙЦАРИЯ
|Группа А
|20:20
|ШВЕЦИЯ
|_:_
|ФРАНЦИЯ
|Группа B
|20:20
|КАЗАХСТАН
|_:_
|ЛАТВИЯ
|ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 мая
|Группа A
|16:20
|ГЕРМАНИЯ
|_:_
|ВЕНГРИЯ
|Группа B
|16:20
|СЛОВЕНИЯ
|_:_
|СЛОВАКИЯ
|Группа A
|20:20
|США
|_:_
|ФРАНЦИЯ
|Группа B
|20:20
|ЧЕХИЯ
|_:_
|ШВЕЙЦАРИЯ
|ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 мая
|Группа A
|16:20
|ДАНИЯ
|_:_
|ШВЕЦИЯ
|Группа B
|16:20
|КАНАДА
|_:_
|НОРВЕГИЯ
|Группа A
|20:20
|АВСТРИЯ
|_:_
|ВЕНГРИЯ
|Группа B
|20:20
|КАЗАХСТАН
|_:_
|СЛОВЕНИЯ
|ВТОРНИК, 23 мая
|Группа A
|12:20
|ГЕРМАНИЯ
|_:_
|ФРАНЦИЯ
|Группа B
|12:20
|СЛОВАКИЯ
|_:_
|НОРВЕГИЯ
|Группа A
|16:20
|ШВЕЦИЯ
|_:_
|США
|Группа B
|16:20
|КАНАДА
|_:_
|ЧЕХИЯ
|Группа A
|20:20
|ФИНЛЯНДИЯ
|_:_
|ДАНИЯ
|Группа B
|20:20
|ШВЕЙЦАРИЯ
|_:_
|ЛАТВИЯ
|
ПЛЕЙ-ОФФ
|
1/4 ФИНАЛА
|ЧЕТВЕРГ, 25 мая
|1
|16:20
|_:_
|2
|16:20
|_:_
|3
|20:20
|_:_
|4
|20:20
|_:_
|
1/2 ФИНАЛА
|СУББОТА, 27 мая
|1
|14:20
|_:_
|2
|18:20
|_:_
|ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 мая
|
МАТЧ ЗА 3-Е МЕСТО
|15:20
|_:_
|
ФИНАЛ
|20:20
|_:_
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