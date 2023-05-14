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Чемпионат мира по хоккею-2023: расписание и результаты всех матчей

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Чемпионат мира по хоккею-2023: расписание и результаты всех матчей

Сборная Финляндии – чемпион мира по хоккею 2022 года / Фото: Associated Press

Вашему вниманию полный календарь и результаты турнира.

С 12 по 28 мая в финском Тампере и латвийской Риге проходит чемпионат мира по хоккею 2023 года в элитном дивизионе.

Это 86-е в истории планетарное первенство по хоккею среди мужских команд. В турнире принимают участие 16 национальных сборных, разделенных на две группы.

В группе А соперничают команды Финляндии, США, Швеции, Германии, Дании, Франции, Австрии и Венгрии. Матчи этой группы проходят в Тампере.

В группе В борьбу ведут сборные Канады, Чехии, Швейцарии, Словакии, Латвии, Норвегии, Казахстана и Словении. Матчи этой группы принимает Рига.

По четыре лучшие сборные из каждой группы выйдут в плей-офф. Команды, занявшие последние места в группах, вылетят в Дивизион IА.

ЧМ-2023 должен был происходить в России, но из-за полномасштабной войны, которую РФ при содействии своего союзника Беларуси развязала против Украины, сборные стран-агрессоров отстранили от турнира, а место проведения планетарного первенства было изменено.

Напомним, чемпионат мира 2022 выиграла сборная Финляндии. В финале домашнего турнира финны победили Канаду со счетом 4:3. В поединке за "бронзу" команда Чехии разбила США – 8:4.

 
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ-2023
Групповой этап
ПЯТНИЦЯ, 12 мая
Группа B 16:20 СЛОВАКИЯ 2:3 ЧЕХИЯ  
Группа А 16:20 ФИНЛЯНДИЯ 1:4 США
Группа B 20:20 ЛАТВИЯ 0:6 КАНАДА
Группа А 20:20 ШВЕЦИЯ 1:0 ГЕРМАНИЯ
СУББОТА, 13 мая
Группа А 12:20 ФРАНЦИЯ 2:1 (ОТ) АВСТРИЯ  
Группа B 12:20 ШВЕЙЦАРИЯ 7:0 СЛОВЕНИЯ  
Группа B 16:20 НОРВЕГИЯ 3:4 (Б) КАЗАХСТАН  
Группа А 16:20 ВЕНГРИЯ 1:3 ДАНИЯ
Группа B 20:20 ГЕРМАНИЯ 3:4 ФИНЛЯНДИЯ
Группа А 20:20 СЛОВАКИЯ 2:1 ЛАТВИЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 мая
Группа B 12:20 СЛОВЕНИЯ 2:5 КАНАДА  
Группа А 12:20 США 7:1 ВЕНГРИЯ
Группа B 16:20 НОРВЕГИЯ 0:3 ШВЕЙЦАРИЯ
Группа А 16:20 ФРАНЦИЯ 3:4 (ОТ) ДАНИЯ
Группа B 20:20 ЧЕХИЯ _:_ КАЗАХСТАН
Группа А 20:20 ШВЕЦИЯ _:_ АВСТРИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 мая
Группа А 16:20 ГЕРМАНИЯ _:_ США  
Группа B 16:20 СЛОВАКИЯ _:_ КАНАДА
Группа А 20:20 ФИНЛЯНДИЯ _:_ ШВЕЦИЯ
Группа B 20:20 ЧЕХИЯ _:_ ЛАТВИЯ
ВТОРНИК, 16 мая
Группа А 16:20 ДАНИЯ _:_ АВСТРИЯ  
Группа B 16:20 СЛОВАКИЯ _:_ НОРВЕГИЯ
Группа А 20:20 ФРАНЦИЯ _:_ ВЕНГРИЯ
Группа B 20:20 ШВЕЙЦАРИЯ _:_ КАЗАХСТАН
СРЕДА, 17 мая
Группа А 16:20 США _:_ АВСТРИЯ  
Группа B 16:20 ЛАТВИЯ _:_ НОРВЕГИЯ
Группа А 20:20 ФИНЛЯНДИЯ _:_ ФРАНЦИЯ
Группа B 20:20 КАНАДА _:_ КАЗАХСТАН
ЧЕТВЕРГ, 18 мая
Группа А 16:20 ВЕНГРИЯ _:_ ШВЕЦИЯ  
Группа B 16:20 ЧЕХИЯ _:_ СЛОВЕНИЯ
Группа А 20:20 ДАНИЯ _:_ ГЕРМАНИЯ
Группа B 20:20 ШВЕЙЦАРИЯ _:_ СЛОВАКИЯ
ПЯТНИЦА, 19 мая
Группа А 16:20 ВЕНГРИЯ _:_ ФИНЛЯНДИЯ  
Группа B 16:20 ЛАТВИЯ _:_ СЛОВЕНИЯ
Группа А 20:20 АВСТРИЯ _:_ ГЕРМАНИЯ
Группа B 20:20 КАЗАХСТАН _:_ СЛОВАКИЯ
СУББОТА, 20 мая
Группа А 12:20 США _:_ ДАНИЯ
Группа B 12:20 НОРВЕГИЯ _:_ ЧЕХИЯ
Группа А 16:20 АВСТРИЯ _:_ ФИНЛЯНДИЯ  
Группа B 16:20 КАНАДА _:_ ШВЕЙЦАРИЯ
Группа А 20:20 ШВЕЦИЯ _:_ ФРАНЦИЯ
Группа B 20:20 КАЗАХСТАН _:_ ЛАТВИЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 мая
Группа A 16:20 ГЕРМАНИЯ _:_ ВЕНГРИЯ  
Группа B 16:20 СЛОВЕНИЯ _:_ СЛОВАКИЯ
Группа A 20:20 США _:_ ФРАНЦИЯ
Группа B 20:20 ЧЕХИЯ _:_ ШВЕЙЦАРИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 мая
Группа A 16:20 ДАНИЯ _:_ ШВЕЦИЯ  
Группа B 16:20 КАНАДА _:_ НОРВЕГИЯ
Группа A 20:20 АВСТРИЯ _:_ ВЕНГРИЯ
Группа B 20:20 КАЗАХСТАН _:_ СЛОВЕНИЯ
ВТОРНИК, 23 мая
Группа A 12:20 ГЕРМАНИЯ _:_ ФРАНЦИЯ
Группа B 12:20 СЛОВАКИЯ _:_ НОРВЕГИЯ
Группа A 16:20 ШВЕЦИЯ _:_ США  
Группа B 16:20 КАНАДА _:_ ЧЕХИЯ
Группа A 20:20 ФИНЛЯНДИЯ _:_ ДАНИЯ
Группа B 20:20 ШВЕЙЦАРИЯ _:_ ЛАТВИЯ

ПЛЕЙ-ОФФ

1/4 ФИНАЛА
ЧЕТВЕРГ, 25 мая
1 16:20   _:_  
2 16:20   _:_  
3 20:20   _:_  
4 20:20   _:_  

1/2 ФИНАЛА
СУББОТА, 27 мая
1 14:20   _:_  
2 18:20   _:_  
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 мая

МАТЧ ЗА 3-Е МЕСТО
  15:20   _:_  

ФИНАЛ
  20:20   _:_  

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Дата публикации
Просмотры
669
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