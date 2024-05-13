Чемпионат мира по хоккею-2024: расписание и результаты всех матчей

Вашему вниманию полный календарь и результаты мирового первенства по хоккею, которое проходит в Чехии.

10 мая в чешских Праге и Остраве стартовал чемпионат мира по хоккею-2024 в элитном дивизионе, который продлится до 26 мая.

Это 87-е в истории планетарное первенство по хоккею среди мужских команд. В турнире принимают участие 16 сборных, разбитых на две группы по восемь команд.

Группа А: Финляндия, Канада, Швейцария, Чехия, Дания, Австрия, Норвегия, Великобритания.

Группа В: Швеция, Словакия, Латвия, США, Казахстан, Германия, Франция, Польша.

В четвертьфинал выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы.

Команды, которые займут последние места в своих группах, вылетят в Дивизион IA. В следующем розыгрыше турнира их заменят Венгрия и Словения, которые в этом сезоне завоевали путевки в элитный дивизион, заняв первое и второе места в Дивизионе IA.

Напомним, ЧМ-2023 в элитном дивизионе выиграла сборная Канады, победившая в финале Германию. В матче за "бронзу" Латвия обыграла США, впервые в истории завоевав медали мирового первенства по хоккею.

Отметим, что в начале мая сборная Украины выиграла ЧМ-2024 по хоккею в третьем по силе дивизионе (ІВ) и завоевала повышение в классе. В следующем году "сине-желтые" будут соревноваться во втором по рангу дивизионе (IA) мирового первенства.

Расписание и результаты матчей ЧМ-2024 по хоккею

Групповой этап

Пятница, 10 мая

Швейцария – Норвегия – 5:2

Словакия – Германия – 4:6

Чехия – Финляндия – 1:0 (Б)

Швеция – США – 5:2

Суббота, 11 мая

Великобритания – Канада – 2:4

Франция – Казахстан – 1:3

Австрия – Дания – 1:5

Польша – Латвия – 4:5 (ОТ)

Норвегия – Чехия – 3:6

США – Германия – 6:1

Воскресенье, 12 мая

Словакия – Казахстан – 6:2

Финляндия – Великобритания – 8:0

Дания – Канада – 1:5

Латвия – Франция – 3:2 (ОТ)

Австрия – Швейцария – 5:6

Швеция – Польша – 5:1

Понедельник, 13 мая

17:20 Норвегия – Финляндия – 1:4

17:20 США – Словакия – 4:5 (ОТ)

21:20 Германия – Швеция

21:20 Швейцария – Чехия

Вторник, 14 мая

17:20 Дания – Норвегия

17:20 Казахстан – Латвия

21:20 Канада – Австрия

21:20 Польша – Франция

Среда, 15 мая

17:20 Германия – Латвия

17:20 Чехия – Дания

21:20 Словакия – Польша

21:20 Швейцария – Великобритания

Четверг, 16 мая

17:20 Казахстан – Швеция

17:20 Финляндия – Австрия

21:20 Канада – Норвегия

21:20 США – Франция

Пятница, 17 мая

17:20 Великобритания – Дания

17:20 Германия – Казахстан

21:20 Польша – США

21:20 Чехия – Австрия

Суббота, 18 мая

13:20 Дания – Швейцария

13:20 Латвия – Швеция

17:20 Канада – Финляндия

17:20 Германия – Польша

21:20 Франция – Словакия

21:20 Чехия – Великобритания

Воскресенье, 19 мая

17:20 Норвегия – Австрия

17:20 США – Казахстан

21:20 Словакия – Латвия

21:20 Швейцария – Канада

Понедельник, 20 мая

17:20 Великобритания – Норвегия

17:20 Швеция – Франция

21:20 Казахстан – Польша

21:20 Финляндия – Дания

Вторник, 21 мая

13:20 Австрия – Великобритания

13:20 Франция – Германия

17:20 Канада – Чехия

17:20 Латвия – США

21:20 Финляндия – Швейцария

21:20 Швеция – Словакия

Плей-офф

1/4 финала

Четверг, 23 мая

17:15. 1A – 4B

17:15. 2A – 3B

21:15. 1B – 4A

21:15. 2B – 3A

1/2 финала

Суббота, 25 мая

15:15. 1A/4B – 2A/3B

19:15. 1B/4A – 2B/3A

Воскресенье, 26 мая

Матч за 3-е место

16:15. Проигравший в полуфинале 1 – Проигравший в полуфинале 2

Финал

21:15. Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2

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