Чемпионат мира по хоккею-2024: расписание и результаты всех матчей

Вашему вниманию полный календарь и результаты мирового первенства по хоккею, которое проходит в Чехии.
10 мая в чешских Праге и Остраве стартовал чемпионат мира по хоккею-2024 в элитном дивизионе, который продлится до 26 мая.
Это 87-е в истории планетарное первенство по хоккею среди мужских команд. В турнире принимают участие 16 сборных, разбитых на две группы по восемь команд.
Группа А: Финляндия, Канада, Швейцария, Чехия, Дания, Австрия, Норвегия, Великобритания.
Группа В: Швеция, Словакия, Латвия, США, Казахстан, Германия, Франция, Польша.
В четвертьфинал выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы.
Команды, которые займут последние места в своих группах, вылетят в Дивизион IA. В следующем розыгрыше турнира их заменят Венгрия и Словения, которые в этом сезоне завоевали путевки в элитный дивизион, заняв первое и второе места в Дивизионе IA.
Напомним, ЧМ-2023 в элитном дивизионе выиграла сборная Канады, победившая в финале Германию. В матче за "бронзу" Латвия обыграла США, впервые в истории завоевав медали мирового первенства по хоккею.
Отметим, что в начале мая сборная Украины выиграла ЧМ-2024 по хоккею в третьем по силе дивизионе (ІВ) и завоевала повышение в классе. В следующем году "сине-желтые" будут соревноваться во втором по рангу дивизионе (IA) мирового первенства.
Расписание и результаты матчей ЧМ-2024 по хоккею
Групповой этап
Пятница, 10 мая
Швейцария – Норвегия – 5:2
Словакия – Германия – 4:6
Чехия – Финляндия – 1:0 (Б)
Швеция – США – 5:2
Суббота, 11 мая
Великобритания – Канада – 2:4
Франция – Казахстан – 1:3
Австрия – Дания – 1:5
Польша – Латвия – 4:5 (ОТ)
Норвегия – Чехия – 3:6
США – Германия – 6:1
Воскресенье, 12 мая
Словакия – Казахстан – 6:2
Финляндия – Великобритания – 8:0
Дания – Канада – 1:5
Латвия – Франция – 3:2 (ОТ)
Австрия – Швейцария – 5:6
Швеция – Польша – 5:1
Понедельник, 13 мая
17:20 Норвегия – Финляндия – 1:4
17:20 США – Словакия – 4:5 (ОТ)
21:20 Германия – Швеция
21:20 Швейцария – Чехия
Вторник, 14 мая
17:20 Дания – Норвегия
17:20 Казахстан – Латвия
21:20 Канада – Австрия
21:20 Польша – Франция
Среда, 15 мая
17:20 Германия – Латвия
17:20 Чехия – Дания
21:20 Словакия – Польша
21:20 Швейцария – Великобритания
Четверг, 16 мая
17:20 Казахстан – Швеция
17:20 Финляндия – Австрия
21:20 Канада – Норвегия
21:20 США – Франция
Пятница, 17 мая
17:20 Великобритания – Дания
17:20 Германия – Казахстан
21:20 Польша – США
21:20 Чехия – Австрия
Суббота, 18 мая
13:20 Дания – Швейцария
13:20 Латвия – Швеция
17:20 Канада – Финляндия
17:20 Германия – Польша
21:20 Франция – Словакия
21:20 Чехия – Великобритания
Воскресенье, 19 мая
17:20 Норвегия – Австрия
17:20 США – Казахстан
21:20 Словакия – Латвия
21:20 Швейцария – Канада
Понедельник, 20 мая
17:20 Великобритания – Норвегия
17:20 Швеция – Франция
21:20 Казахстан – Польша
21:20 Финляндия – Дания
Вторник, 21 мая
13:20 Австрия – Великобритания
13:20 Франция – Германия
17:20 Канада – Чехия
17:20 Латвия – США
21:20 Финляндия – Швейцария
21:20 Швеция – Словакия
Плей-офф
1/4 финала
Четверг, 23 мая
17:15. 1A – 4B
17:15. 2A – 3B
21:15. 1B – 4A
21:15. 2B – 3A
1/2 финала
Суббота, 25 мая
15:15. 1A/4B – 2A/3B
19:15. 1B/4A – 2B/3A
Воскресенье, 26 мая
Матч за 3-е место
16:15. Проигравший в полуфинале 1 – Проигравший в полуфинале 2
Финал
21:15. Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2
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