Чемпионат мира по хоккею-2025: расписание и результаты всех матчей

Чемпионат мира по хоккею-2025: расписание и результаты матчей / © Associated Press

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С 9 по 25 мая в Швеции и Дании состоится чемпионат мира по хоккею 2025 года в элитном дивизионе.

Это 88-е в истории планетарное первенство по хоккею среди мужских команд. В турнире принимают участие 16 сборных, разбитых на две группы по восемь команд.

Сборные России и Беларуси не допустили к участию в ЧМ-2025 по хоккею из-за захватнической войны РФ против Украины.

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Группа А: Канада, Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия, Австрия, Франция, Словения.

Группа В: Чехия, Швейцария, США, Германия, Дания, Норвегия, Казахстан, Венгрия.

В четвертьфинал выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы.

Команды, которые займут последние места в своих группах, вылетят в Дивизион IA. В следующем розыгрыше турнира их заменят Великобритания и Италия, которые в этом году завоевали путевки в элитный дивизион, заняв первое и второе места в Дивизионе IA.

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Добавим, что ЧМ-2024 в элитном дивизионе выиграла сборная Чехии, которая в финале домашнего турнира одолела Швейцарию. В матче за "бронзу" Швеция обыграла Канаду.

Отметим, что этой весной сборная Украины выступила на ЧМ-2025 по хоккею во втором по силе дивизионе (IA). "Сине-желтые" были близки к первому за 18 лет выходу в элиту, но в решающем последнем матче проиграли Японии и в итоге не сумели повыситься в классе.

Расписание и результаты матчей ЧМ-2025 по хоккею

Групповой этап

Пятница, 9 мая

17:20 Австрия – Финляндия

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17:20 Швейцария – Чехия

21:20 Дания – США

21:20 Швеция – Словакия

Суббота, 10 мая

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13:20 Норвегия – Казахстан

13:20 Словения – Канада

17:20 Германия – Венгрия

17:20 Швеция – Австрия

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21:20 Дания – Швейцария

21:20 Франция – Латвия

Воскресенье, 11 мая

13:20 Словакия – Словения

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13:20 США – Венгрия

17:20 Латвия – Канада

17:20 Германия – Казахстан

21:20 Норвегия – Чехия

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21:20 Финляндия – Франция

Понедельник, 12 мая

17:20 Австрия – Словакия

17:20 США – Швейцария

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21:20 Финляндия - Швеция

21:20 Чехия – Дания

Вторник, 13 мая

17:20 Норвегия – Германия

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17:20 Словения – Латвия

21:20 Казахстан – Венгрия

21:20 Канада – Франция

Среда, 14 мая

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17:20 Словакия – Франция

17:20 США – Норвегия

21:20 Казахстан – Дания

21:20 Латвия - Швеция

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Четверг, 15 мая

17:20 Финляндия – Словения

17:20 Швейцария – Германия

21:20 Канада – Австрия

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21:20 Чехия – Венгрия

Пятница, 16 мая

17:20 Австрия – Франция

17:20 Венгрия – Дания

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21:20 Швейцария – Норвегия

21:20 Швеция - Словения

Суббота, 17 мая

13:20 США – Германия

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13:20 Финляндия – Латвия

17:20 Франция – Швеция

17:20 Чехия – Казахстан

21:20 Дания – Норвегия

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21:20 Канада – Словакия

Воскресенье, 18 мая

17:20 Казахстан – США

17:20 Словения – Австрия

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21:20 Словакия – Латвия

21:20 Венгрия – Швейцария

Понедельник, 19 мая

17:20 Германия – Чехия

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17:20 Франция – Словения

21:20 Канада – Финляндия

21:20 Венгрия – Норвегия

Вторник, 20 мая

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13:20 Латвия – Австрия

13:20 Швейцария – Казахстан

17:20 Словакия – Финляндия

17:20 Чехия – США

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21:20 Германия – Дания

21:20 Швеция – Канада

Плей-офф

1/4 финала

Четверг, 22 мая

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1/2 финала

Суббота, 24 мая

Матч за 3-е место

Воскресенье, 25 мая

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Финал

Воскресенье, 25 мая