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Чемпионат мира по хоккею-2025: расписание и результаты всех матчей
Полный календарь и результаты планетарного первенства по хоккею в элитном дивизионе.
С 9 по 25 мая в Швеции и Дании состоится чемпионат мира по хоккею 2025 года в элитном дивизионе.
Это 88-е в истории планетарное первенство по хоккею среди мужских команд. В турнире принимают участие 16 сборных, разбитых на две группы по восемь команд.
Сборные России и Беларуси не допустили к участию в ЧМ-2025 по хоккею из-за захватнической войны РФ против Украины.
Группа А: Канада, Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия, Австрия, Франция, Словения.
Группа В: Чехия, Швейцария, США, Германия, Дания, Норвегия, Казахстан, Венгрия.
В четвертьфинал выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы.
Команды, которые займут последние места в своих группах, вылетят в Дивизион IA. В следующем розыгрыше турнира их заменят Великобритания и Италия, которые в этом году завоевали путевки в элитный дивизион, заняв первое и второе места в Дивизионе IA.
Добавим, что ЧМ-2024 в элитном дивизионе выиграла сборная Чехии, которая в финале домашнего турнира одолела Швейцарию. В матче за "бронзу" Швеция обыграла Канаду.
Отметим, что этой весной сборная Украины выступила на ЧМ-2025 по хоккею во втором по силе дивизионе (IA). "Сине-желтые" были близки к первому за 18 лет выходу в элиту, но в решающем последнем матче проиграли Японии и в итоге не сумели повыситься в классе.
Расписание и результаты матчей ЧМ-2025 по хоккею
Групповой этап
Пятница, 9 мая
17:20 Австрия – Финляндия
17:20 Швейцария – Чехия
21:20 Дания – США
21:20 Швеция – Словакия
Суббота, 10 мая
13:20 Норвегия – Казахстан
13:20 Словения – Канада
17:20 Германия – Венгрия
17:20 Швеция – Австрия
21:20 Дания – Швейцария
21:20 Франция – Латвия
Воскресенье, 11 мая
13:20 Словакия – Словения
13:20 США – Венгрия
17:20 Латвия – Канада
17:20 Германия – Казахстан
21:20 Норвегия – Чехия
21:20 Финляндия – Франция
Понедельник, 12 мая
17:20 Австрия – Словакия
17:20 США – Швейцария
21:20 Финляндия - Швеция
21:20 Чехия – Дания
Вторник, 13 мая
17:20 Норвегия – Германия
17:20 Словения – Латвия
21:20 Казахстан – Венгрия
21:20 Канада – Франция
Среда, 14 мая
17:20 Словакия – Франция
17:20 США – Норвегия
21:20 Казахстан – Дания
21:20 Латвия - Швеция
Четверг, 15 мая
17:20 Финляндия – Словения
17:20 Швейцария – Германия
21:20 Канада – Австрия
21:20 Чехия – Венгрия
Пятница, 16 мая
17:20 Австрия – Франция
17:20 Венгрия – Дания
21:20 Швейцария – Норвегия
21:20 Швеция - Словения
Суббота, 17 мая
13:20 США – Германия
13:20 Финляндия – Латвия
17:20 Франция – Швеция
17:20 Чехия – Казахстан
21:20 Дания – Норвегия
21:20 Канада – Словакия
Воскресенье, 18 мая
17:20 Казахстан – США
17:20 Словения – Австрия
21:20 Словакия – Латвия
21:20 Венгрия – Швейцария
Понедельник, 19 мая
17:20 Германия – Чехия
17:20 Франция – Словения
21:20 Канада – Финляндия
21:20 Венгрия – Норвегия
Вторник, 20 мая
13:20 Латвия – Австрия
13:20 Швейцария – Казахстан
17:20 Словакия – Финляндия
17:20 Чехия – США
21:20 Германия – Дания
21:20 Швеция – Канада
Плей-офф
1/4 финала
Четверг, 22 мая
1/2 финала
Суббота, 24 мая
Матч за 3-е место
Воскресенье, 25 мая
Финал
Воскресенье, 25 мая