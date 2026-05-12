Чемпионат мира по хоккею-2026: расписание и результаты всех матчей

С 15 по 31 мая в швейцарских городах Цюрих и Фрибург состоится чемпионат мира по хоккею 2026 года в элитном дивизионе.

Это 89-е в истории планетарное первенство по хоккею среди мужских команд. В турнире примут участие 16 сборных, разбитых на две группы по восемь команд, которые сыграют между собой.

Сборные России и Беларуси не допустили к участию в ЧМ-2026 по хоккею из-за захватнической войны РФ против Украины.

Участники ЧМ-2026 по хоккею в элитном дивизионе

Группа А: Финляндия, Германия, Латвия, Швейцария, Австрия, Великобритания, Венгрия, США.

Группа В: Чехия, Дания, Италия, Норвегия, Словакия, Словения, Швеция, Канада.

В четвертьфинал выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы.

Команды, которые займут последние места в своих группах, вылетят в Дивизион IA. В следующем году их заменят Казахстан и Украина, которые недавно завоевали путевки в элиту, заняв первое и второе места соответственно на ЧМ-2026 по хоккею в Дивизионе IA.

Отметим, что сборная Украины вышла в элитный дивизион впервые с 2007 года. Всего "сине-желтые" провели девять сезонов в элите мирового хоккея. Лучшим результатом было девятое место на ЧМ-2002.

Добавим, что ЧМ-2025 по хоккею в элитном дивизионе выиграла сборная США. В прошлом году американцы в финале в овертайме одолели Швейцарию, впервые за последние 65 лет завоевав "золото". В матче за "бронзу" Швеция победила Данию.

Расписание и результаты матчей ЧМ-2026 по хоккею

Групповой этап

Группа A

Пятница, 15 мая

17:20. Финляндия — Германия

21:20. Швейцария — США

Суббота, 16 мая

13:20. Австрия — Великобритания

17:20. Финляндия — Венгрия

21:20. Швейцария — Латвия

Воскресенье, 17 мая

13:20. США — Великобритания

17:20. Австрия — Венгрия

21:20. Германия — Латвия

Понедельник, 18 мая

17:20. Финляндия — США

21:20. Швейцария — Германия

Вторник, 19 мая

17:20. Латвия — Австрия

21:20. Венгрия — Великобритания

Среда, 20 мая

17:20. Швейцария — Австрия

21:20. США — Германия

Четверг, 21 мая

17:20. Финляндия — Латвия

21:20. Швейцария — Великобритания

Пятница, 22 мая

17:20. Венгрия — Германия

21:20. Финляндия — Великобритания

Суббота, 23 мая

13:20. США — Латвия

17:20. Швейцария — Венгрия

21:20. Германия — Австрия

Воскресенье, 24 мая

17:20. Латвия — Великобритания

21:20. Финляндия — Австрия

Понедельник, 25 мая

17:20. США — Венгрия

21:20. Германия — Великобритания

Вторник, 26 мая

13:20. Венгрия — Латвия.

17:20. США — Австрия

21:20. Швейцария — Финляндия

Группа В

Пятница, 15 мая

17:20. Швеция — Канада

21:20. Дания — Чехия

Суббота, 16 мая

13:20. Словакия — Норвегия

17:20. Канада — Италия

21:20. Словения — Чехия

Воскресенье, 17 мая

13:20. Италия — Словакия

17:20. Швеция — Дания

21:20. Норвегия — Словения

Понедельник, 18 мая

17:20. Канада — Дания

21:20. Чехия — Швеция

Вторник, 19 мая

17:20. Италия — Норвегия

21:20. Словения — Словакия

Среда, 20 мая

17:20. Чехия — Италия

21:20. Швеция — Словения

Четверг, 21 мая

17:20. Норвегия — Канада

21:20. Дания — Словакия

Пятница, 22 мая

17:20. Канада — Словения

21:20. Италия — Швеция

Суббота, 23 мая

13:20. Дания — Словения

17:20. Словакия — Чехия

21:20. Швеция — Норвегия

Воскресенье, 24 мая

17:20. Дания — Италия

21:20. Канада — Словакия

Понедельник, 25 мая

17:20. Чехия — Норвегия

21:20. Словения — Италия

Вторник, 26 мая

13:20. Норвегия — Дания

17:20. Словакия — Швеция

21:20. Чехия — Канада

Четвертьфиналы

Четверг, 28 мая

17:20.

17:20.

21:20.

21:20.

Полуфиналы

Суббота, 30 мая

16:20.

21:00.

Матч за "бронзу"

Воскресенье, 31 мая

16:30.

Финал

Воскресенье, 31 мая

21:20.

Ранее сообщалось, что сборная США по хоккею выиграла "золото" на Олимпийских играх-2026, в финале в овертайме одолев Канаду (2:1). "Бронзу" завоевала Финляндия, в матче за третье место разгромив Словакию (6:1).

