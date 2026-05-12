Чемпионат мира по хоккею-2026: расписание и результаты всех матчей
Смотрите календарь и результаты всех поединков планетарного первенства по хоккею в элитном дивизионе.
С 15 по 31 мая в швейцарских городах Цюрих и Фрибург состоится чемпионат мира по хоккею 2026 года в элитном дивизионе.
Это 89-е в истории планетарное первенство по хоккею среди мужских команд. В турнире примут участие 16 сборных, разбитых на две группы по восемь команд, которые сыграют между собой.
Сборные России и Беларуси не допустили к участию в ЧМ-2026 по хоккею из-за захватнической войны РФ против Украины.
Участники ЧМ-2026 по хоккею в элитном дивизионе
Группа А: Финляндия, Германия, Латвия, Швейцария, Австрия, Великобритания, Венгрия, США.
Группа В: Чехия, Дания, Италия, Норвегия, Словакия, Словения, Швеция, Канада.
В четвертьфинал выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы.
Команды, которые займут последние места в своих группах, вылетят в Дивизион IA. В следующем году их заменят Казахстан и Украина, которые недавно завоевали путевки в элиту, заняв первое и второе места соответственно на ЧМ-2026 по хоккею в Дивизионе IA.
Отметим, что сборная Украины вышла в элитный дивизион впервые с 2007 года. Всего "сине-желтые" провели девять сезонов в элите мирового хоккея. Лучшим результатом было девятое место на ЧМ-2002.
Добавим, что ЧМ-2025 по хоккею в элитном дивизионе выиграла сборная США. В прошлом году американцы в финале в овертайме одолели Швейцарию, впервые за последние 65 лет завоевав "золото". В матче за "бронзу" Швеция победила Данию.
Расписание и результаты матчей ЧМ-2026 по хоккею
Групповой этап
Группа A
Пятница, 15 мая
17:20. Финляндия — Германия
21:20. Швейцария — США
Суббота, 16 мая
13:20. Австрия — Великобритания
17:20. Финляндия — Венгрия
21:20. Швейцария — Латвия
Воскресенье, 17 мая
13:20. США — Великобритания
17:20. Австрия — Венгрия
21:20. Германия — Латвия
Понедельник, 18 мая
17:20. Финляндия — США
21:20. Швейцария — Германия
Вторник, 19 мая
17:20. Латвия — Австрия
21:20. Венгрия — Великобритания
Среда, 20 мая
17:20. Швейцария — Австрия
21:20. США — Германия
Четверг, 21 мая
17:20. Финляндия — Латвия
21:20. Швейцария — Великобритания
Пятница, 22 мая
17:20. Венгрия — Германия
21:20. Финляндия — Великобритания
Суббота, 23 мая
13:20. США — Латвия
17:20. Швейцария — Венгрия
21:20. Германия — Австрия
Воскресенье, 24 мая
17:20. Латвия — Великобритания
21:20. Финляндия — Австрия
Понедельник, 25 мая
17:20. США — Венгрия
21:20. Германия — Великобритания
Вторник, 26 мая
13:20. Венгрия — Латвия.
17:20. США — Австрия
21:20. Швейцария — Финляндия
Группа В
Пятница, 15 мая
17:20. Швеция — Канада
21:20. Дания — Чехия
Суббота, 16 мая
13:20. Словакия — Норвегия
17:20. Канада — Италия
21:20. Словения — Чехия
Воскресенье, 17 мая
13:20. Италия — Словакия
17:20. Швеция — Дания
21:20. Норвегия — Словения
Понедельник, 18 мая
17:20. Канада — Дания
21:20. Чехия — Швеция
Вторник, 19 мая
17:20. Италия — Норвегия
21:20. Словения — Словакия
Среда, 20 мая
17:20. Чехия — Италия
21:20. Швеция — Словения
Четверг, 21 мая
17:20. Норвегия — Канада
21:20. Дания — Словакия
Пятница, 22 мая
17:20. Канада — Словения
21:20. Италия — Швеция
Суббота, 23 мая
13:20. Дания — Словения
17:20. Словакия — Чехия
21:20. Швеция — Норвегия
Воскресенье, 24 мая
17:20. Дания — Италия
21:20. Канада — Словакия
Понедельник, 25 мая
17:20. Чехия — Норвегия
21:20. Словения — Италия
Вторник, 26 мая
13:20. Норвегия — Дания
17:20. Словакия — Швеция
21:20. Чехия — Канада
Четвертьфиналы
Четверг, 28 мая
17:20.
17:20.
21:20.
21:20.
Полуфиналы
Суббота, 30 мая
16:20.
21:00.
Матч за "бронзу"
Воскресенье, 31 мая
16:30.
Финал
Воскресенье, 31 мая
21:20.
Ранее сообщалось, что сборная США по хоккею выиграла "золото" на Олимпийских играх-2026, в финале в овертайме одолев Канаду (2:1). "Бронзу" завоевала Финляндия, в матче за третье место разгромив Словакию (6:1).
