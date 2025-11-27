ТСН в социальных сетях

Проспорт
44
2 мин

Чемпионат мира по сокке: трансляция матчей сборной Украины – эксклюзивно на Киевстар ТВ

Смотрите матчи сборной Украины на мировом первенстве по сокке на платформе Киевстар ТВ.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Смотрите матчи сборной Украины на чемпионате мира по сокке эксклюзивно на Киевстар ТВ

Смотрите матчи сборной Украины на чемпионате мира по сокке эксклюзивно на Киевстар ТВ

Главный международный турнир по сокке возвращается – чемпионат мира, который в этом году пройдет в Мексике с 27 ноября по 7 декабря, соберет 32 команды со всего мира. Все матчи турнира будут доступны эксклюзивно на платформе Киевстар ТВ, где зрители смогут следить за событиями в прямом эфире.

Турнир стартует с группового этапа: 8 групп по 4 команды, из которых по две лучшие выходят в плей-офф. В стадии на вылет – начиная с 1/8 финала – команды будут соревноваться за право остаться в борьбе за титул чемпионов мира.

Сборная Украины входит в перечень команд, от которых ожидают высокого результата: украинская команда занимает 10-е место в мировом рейтинге и уже неоднократно демонстрировала молниеносный уровень игры, технику и характер, благодаря которым может претендовать на высокий результат и в этом году.

Расписание матчей сборной Украины:

  • 1 декабря, 00:00 – Германия – Украина

  • 2 декабря, 15:00 – Колумбия – Украина

  • 4 декабря, 01:00 – Испания – Украина

Прямая трансляция матчей чемпионата мира по сокке будет доступна эксклюзивно на платформе Киевстар ТВ в специальном плейлисте "Киевстар ТВ Сокка". Зрители смогут насладиться лучшими моментами поединков в хорошем качестве и с профессиональным комментированием.

Чтобы вам было удобнее следить за любимыми спортивными событиями, воспользуйтесь обновленным тематическим разделом – "Спорт" на платформе Киевстар ТВ. Здесь вы найдете актуальное расписание, анонсы матчей и соревнований, а также сможете быстро выбрать интересующий вас контент. Болейте за любимых спортсменов удобно и без лишних усилий – все спортивные события в одном месте на платформе Киевстар ТВ.

44
