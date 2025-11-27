Чемпионат мира по сокке: трансляция матчей сборной Украины – эксклюзивно на Киевстар ТВ

Смотрите матчи сборной Украины на чемпионате мира по сокке эксклюзивно на Киевстар ТВ

Главный международный турнир по сокке возвращается – чемпионат мира, который в этом году пройдет в Мексике с 27 ноября по 7 декабря, соберет 32 команды со всего мира. Все матчи турнира будут доступны эксклюзивно на платформе Киевстар ТВ, где зрители смогут следить за событиями в прямом эфире.

Турнир стартует с группового этапа: 8 групп по 4 команды, из которых по две лучшие выходят в плей-офф. В стадии на вылет – начиная с 1/8 финала – команды будут соревноваться за право остаться в борьбе за титул чемпионов мира.

Сборная Украины входит в перечень команд, от которых ожидают высокого результата: украинская команда занимает 10-е место в мировом рейтинге и уже неоднократно демонстрировала молниеносный уровень игры, технику и характер, благодаря которым может претендовать на высокий результат и в этом году.

Расписание матчей сборной Украины:

1 декабря, 00:00 – Германия – Украина

2 декабря, 15:00 – Колумбия – Украина

4 декабря, 01:00 – Испания – Украина

Прямая трансляция матчей чемпионата мира по сокке будет доступна эксклюзивно на платформе Киевстар ТВ в специальном плейлисте "Киевстар ТВ Сокка" . Зрители смогут насладиться лучшими моментами поединков в хорошем качестве и с профессиональным комментированием.