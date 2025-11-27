- Дата публикации
Чемпионат мира по сокке: трансляция матчей сборной Украины – эксклюзивно на Киевстар ТВ
Смотрите матчи сборной Украины на мировом первенстве по сокке на платформе Киевстар ТВ.
Главный международный турнир по сокке возвращается – чемпионат мира, который в этом году пройдет в Мексике с 27 ноября по 7 декабря, соберет 32 команды со всего мира. Все матчи турнира будут доступны эксклюзивно на платформе Киевстар ТВ, где зрители смогут следить за событиями в прямом эфире.
Турнир стартует с группового этапа: 8 групп по 4 команды, из которых по две лучшие выходят в плей-офф. В стадии на вылет – начиная с 1/8 финала – команды будут соревноваться за право остаться в борьбе за титул чемпионов мира.
Сборная Украины входит в перечень команд, от которых ожидают высокого результата: украинская команда занимает 10-е место в мировом рейтинге и уже неоднократно демонстрировала молниеносный уровень игры, технику и характер, благодаря которым может претендовать на высокий результат и в этом году.
Расписание матчей сборной Украины:
1 декабря, 00:00 – Германия – Украина
2 декабря, 15:00 – Колумбия – Украина
4 декабря, 01:00 – Испания – Украина
Прямая трансляция матчей чемпионата мира по сокке будет доступна эксклюзивно на платформе Киевстар ТВ в специальном плейлисте "Киевстар ТВ Сокка". Зрители смогут насладиться лучшими моментами поединков в хорошем качестве и с профессиональным комментированием.
Чтобы вам было удобнее следить за любимыми спортивными событиями, воспользуйтесь обновленным тематическим разделом – "Спорт" на платформе Киевстар ТВ. Здесь вы найдете актуальное расписание, анонсы матчей и соревнований, а также сможете быстро выбрать интересующий вас контент. Болейте за любимых спортсменов удобно и без лишних усилий – все спортивные события в одном месте на платформе Киевстар ТВ.