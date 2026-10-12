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Чемпионат мира U-23 по мини-футболу 2026 будут эксклюзивно транслировать на Киевстар ТВ
За победу будут соревноваться 24 национальных сборных, среди которых — команда Украины.
С 13 по 16 октября на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ состоятся эксклюзивные трансляции чемпионата мира U-23 по мини-футболу 2026 (WMF U-23 World Cup). За победу будут соревноваться 24 национальных сборных, среди которых — команды Украины, Чехии, Азербайджана, Сербии, Словакии, Колумбии и Англии.
В рамках турнира запланировано 18 матчей. Трансляции будут проходить ежедневно с 12:00 до 23:00 на канале КСТБ Футбол.
Чемпионат мира U-23 объединит молодежные национальные сборные, в состав которых входят игроки до 23 лет. Турнир станет возможностью следить за выступлениями украинской команды и ее соперников на международной спортивной арене.
Расписание трансляции матчей сборной Украины:
13 октября (вторник), 18:45, Сербия — Украина
14 октября (среда), 11:05, Украина — Словакия
14 октября (среда), 19:40, Англия — Украина
15 октября (четверг), 19:15, Украина — Румыния
Смотрите чемпионат мира U-23 по мини-футболу 2026 с 13 по 16 октября на Киевстар ТВ.
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