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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Чемпионат мира U-23 по мини-футболу 2026 будут эксклюзивно транслировать на Киевстар ТВ

За победу будут соревноваться 24 национальных сборных, среди которых — команда Украины.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Чемпионат мира U-23 по минифутболу 2026 будут эксклюзивно транслировать на Киевстар ТВ

Чемпионат мира U-23 по минифутболу 2026 будут эксклюзивно транслировать на Киевстар ТВ

С 13 по 16 октября на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ состоятся эксклюзивные трансляции чемпионата мира U-23 по мини-футболу 2026 (WMF U-23 World Cup). За победу будут соревноваться 24 национальных сборных, среди которых — команды Украины, Чехии, Азербайджана, Сербии, Словакии, Колумбии и Англии.

В рамках турнира запланировано 18 матчей. Трансляции будут проходить ежедневно с 12:00 до 23:00 на канале КСТБ Футбол.

Чемпионат мира U-23 объединит молодежные национальные сборные, в состав которых входят игроки до 23 лет. Турнир станет возможностью следить за выступлениями украинской команды и ее соперников на международной спортивной арене.

Расписание трансляции матчей сборной Украины:

  • 13 октября (вторник), 18:45, Сербия — Украина

  • 14 октября (среда), 11:05, Украина — Словакия

  • 14 октября (среда), 19:40, Англия — Украина

  • 15 октября (четверг), 19:15, Украина — Румыния

Смотрите чемпионат мира U-23 по мини-футболу 2026 с 13 по 16 октября на Киевстар ТВ.

Открывайте Киевстар ТВ на: SMART TV, смартфоне, SMART TV приставке, Xbox, планшете или откройте по ссылке вебверсию в браузере.

Платформа доступна для всех мобильных операторов и интернет-провайдеров — для просмотра достаточно авторизироваться по собственному номеру телефона.

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