В Белой Церкви с 19 по 26 апреля 2026 года состоялся масштабный Чемпионат Украины по боксу среди молодежи и молодежи, посвященный памяти летчика-космонавта П.Р. Попович. В течение восьми дней в ринге соревновались сильнейшие молодые боксеры из всех регионов Украины – за право выступить на чемпионат мира в Черногории и место в молодежной сборной Украины.

Белая Церковь уже давно стала ареной для турнира и в этом году принимала его в 40-м юбилейном формате, но под руководством общественной организации «ВАЖНЫЕ ДЕЙСТВИЯ» турнир проводится во второй раз. Организаторы обеспечили достойные условия для спортсменов, тренеров и болельщиков.

Соревнования, проходившие с 19 по 26 апреля 2026 г., стали не только спортивным испытанием, но и важным символическим проектом. Турнир носит имя выдающегося земляка Павла Поповича – первого, кто исполнил украинскую песню в космосе – и это придало мероприятию особое историческое и патриотическое звучание. Организаторы отмечали: во время войны вопросы силы, сплоченности и воспитания молодежи приобретают особое внимание, а спорт играет ключевую роль в этом процессе.

Среди почетных гостей и поддерживавших турнир: чемпион мира Денис Беринчик, Александр Гвоздик, музыкант Андрей Хливнюк, Герой Украины Святослав «КАЛИНА» Паламарь, Вячеслав Шевчук и другие известные спортсмены и активисты. Торжественное открытие сопровождала Злата Огневич, исполнившая гимн Украины; в финале на сцене выступили SHUMEI и Skofka.

«Мы делаем этот турнир не впервые – наша цель увеличить новое поколение чемпионов и дать им возможность показать себя на международной арене. Эти соревнования – шанс для молодежи, а также возможность сформировать сильную команду для выступления на чемпионате мира», - сообщил Вадим Воскобойников, президент ОО «ВАЖНЫЕ ДЕЙСТВИЯ».

Чемпионат дал возможность выявить сильнейших в каждой категории и отличился высокой конкуренцией. Федерация и тренерский штаб отметили высокий уровень подготовки спортсменов и их готовность к международным стартам. По итогам чемпионата сформирован состав молодежной сборной, которая представит Украину на чемпионате мира в Черногории.

Полный список победителей

Женщины

48 кг - Тюрина Анастасия (Киевская)

51 кг - Дудин Диана(Львовская)

54 кг - Макогоненко Кира (Харьковская)

57 кг - Овселян Ульяна (Хмельницкая)

60 кг - Росецкая Виктория (Хмельницкая)

65 кг - Плахова Руслана (Хмельницкая)

70 кг - Наливайко Владислава (Полтавская)

75 кг - Оноприенко Ирина (Сумская)

80 кг - Новикова София (Харьковская)

85+ кг — Гергель Антонина (Днепропетровская)

Мужчины

50 кг - Деменко Денис (Полтавская)

55 кг - Артеменко Сергей (Киевская)

60 кг - Малахов Александр (Хмельницкая)

65 кг - Городинский Ростислав (Ровенская)

70 кг - Кравченко Александр (Днепропетровская)

75 кг - Бондаренко Кирилл (Харьковская)

80 кг - Карайван Тимур (Одесская)

85 кг - Квач Глеб (Хмельницкая)

90 кг - Науменко Владислав (г. Киев)

90+ кг — Деркач Владимир (Винницкая)

