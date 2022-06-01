Чемпионат Украины по футзалу завершен досрочно без определения призеров

Ассоциация футзала Украины провела встречу с участием руководства, на которой было решено досрочно завершить сезон Экстралиги 2021/22 в связи с полномасштабным вторжением России.

Чемпионат завершен без определения призеров, а турнирная таблица зафиксирована окончательной на момент 24 февраля.

Об этом сообщает Ассоциация футзала Украины в Facebook.

В еврокубки от Украины будет делегирован херсонский "Продэксим" (прим. в Лиге чемпионов – "Херсон"), который на момент завершения чемпионата занимал первую строчку в турнирной таблице.

Также в связи с принятием Министерством молодежи и спорта Украины решение о разрешении проведения официальных соревнований в определенных местностях, внесенных в единый план-календарь министерства, АФУ предложила командам провести Кубок лиги в августе (при участии команд Экстра и Первой лиг).

Кроме того, отметим, что, как обычно, старт сезона 2022/2023 запланирован на конец августа-начало сентября (по возможности его начать). Консультации и обсуждения по его формату начнутся в июле. Тогда же будут определены дата и место проведения Финала Восьми Кубка Украины сезона 2021/2022.

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