Чемпионка по плаванию выругалась в прямом эфире на Олимпиаде-2020: ей пригрозила мама (видео)

Чемпионка по плаванию выругалась в прямом эфире на Олимпиаде-2020: ей пригрозила мама (видео)

Австралийка Кейли Маккиоун не сдержала бурных эмоций после завоевания золотой награды.

Забавный инцидент произошел после финального заплыва на дистанции 100 метров на спине на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Австралийская пловчиха Кейли Маккиоун эмоционально отреагировала на завоевание золотой медали. В интервью журналист спросил у спортсменки, что бы она хотела передать своей семье. В ответ девушки внезапно выкрикнула: "F**k yeah oh s**t", а затем от стыда закрыла рот рукой.

Starting a "best daily moments of the Olympics" thread with this Hall of Fame entry from Kaylee McKeown after winning gold : pic.twitter.com/6NVuOnUfss — Josh Butler (@JoshButler) July 27, 2021

Уже сообщается, что мама Кейли узнала об этом эпизоде. Дома олимпийскую чемпионку ждет "строгий" разговор.

"Ругательство в прямом эфире. Я обязательно поговорю с ней позже", - цитирует маму спортсменки NDTV Sports.

Associated Press

Отметим, что в финальном заплыве Маккиоун установила олимпийский рекорд (57.47). Мировой рекорд на этой дистанции также принадлежит Кейли - 57.45.

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Сейчас в активе Украины три "бронзы" Олимпиады в Токио, которые завоевали дзюдоистка Дарья Билодид, фехтовальщик Игорь Рейзлин и дуэт стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук.

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Ранее ТСН Проспорт писал, что австралийская тренер по плаванию подорвал Сеть сумасшедшей реакцией на победу подопечной.

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