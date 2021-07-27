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Чемпионка по плаванию выругалась в прямом эфире на Олимпиаде-2020: ей пригрозила мама (видео)

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Чемпионка по плаванию выругалась в прямом эфире на Олимпиаде-2020: ей пригрозила мама (видео)

Associated Press

Австралийка Кейли Маккиоун не сдержала бурных эмоций после завоевания золотой награды.

Забавный инцидент произошел после финального заплыва на дистанции 100 метров на спине на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Австралийская пловчиха Кейли Маккиоун эмоционально отреагировала на завоевание золотой медали. В интервью журналист спросил у спортсменки, что бы она хотела передать своей семье. В ответ девушки внезапно выкрикнула: "F**k yeah oh s**t", а затем от стыда закрыла рот рукой.

Уже сообщается, что мама Кейли узнала об этом эпизоде. Дома олимпийскую чемпионку ждет "строгий" разговор.

"Ругательство в прямом эфире. Я обязательно поговорю с ней позже", - цитирует маму спортсменки NDTV Sports.

© Associated Press
Associated Press

Отметим, что в финальном заплыве Маккиоун установила олимпийский рекорд (57.47). Мировой рекорд на этой дистанции также принадлежит Кейли - 57.45.

  • Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.
  • Сейчас в активе Украины три "бронзы" Олимпиады в Токио, которые завоевали дзюдоистка Дарья Билодид, фехтовальщик Игорь Рейзлин и дуэт стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук.

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Ранее ТСН Проспорт писал, что австралийская тренер по плаванию подорвал Сеть сумасшедшей реакцией на победу подопечной.