Чемпионки Европы и мира по шахматам решили отказаться от российского гражданства и теперь будут представлять Польшу

Чемпионки Европы и мира по шахматам решили отказаться от российского гражданства и теперь будут представлять Польшу

Триумфатор континентального первенства по шахматам Алина Кашлинская и ее коллега Александра Мальцевская, ставшая чемпионкой мира среди юниоров, больше не будут выступать за Россию.

Обе спортсменки теперь будут представлять Польшу.

Польский флаг уже появился в профилях обеих девушек на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ) .

Отметим, Кашлинская в 2019 году выиграла чемпионат Европы среди женщин. Что касается Мальцевской, то она является чемпионкой Европы в возрасте до 14 лет. В 2018 году в Гебзи (Турция) 19-летняя Саша стала чемпионкой мира среди юниоров.

Добавим, что ФИДЕ не стала дисквалифицировать шахматистов из России и Беларуси из-за полномасштабного вторжения в Украину. Федерация позволила россиянам и белорусам выступать под флагом организации до 31 декабря 2022 года.

По истечении этого срока 31 декабря 2022 года при отсутствии других запросов игроки будут автоматически возвращены в свои федерации.

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