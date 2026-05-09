Чемпионская гонка в АПЛ: "Манчестер Сити" разгромил "Брентфорд" с Ярмолюком

"Манчестер Сити" — "Брентфорд" / © Associated Press

Реклама

"Манчестер Сити" разгромил "Брентфорд" в домашнем матче 36-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Этихад" в Манчестере завершился со счетом 3:0 .

Все голы подопечные Хосепа Гвардиолы забили во втором тайме. На 60-й минуте счет открыл Жереми Доку красивым ударом в "девятку".

На 75-й минуте Эрлинг Холанд забил пяткой и укрепил преимущество "горожан". Это его 26-й гол в сезоне АПЛ. Норвежский форвард возглавляет бомбардисскую гонку, на 4 мяче опережая своего ближайшего преследователя — бразильского нападающего "Брентфорда" Игоря Тьяго.

Реклама

Точку в матче на 90+2-й минуте поставил Омар Мармуш, забив третий мяч в ворота гостей с передачи Холанда.

Украинский полузащитник "пчел" Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе и провел на поле 78 минут, после чего был заменен.

Обзор матча "Манчестер Сити" — "Брентфорд"

После этой победы "Манчестер Сити" (74 очка) продолжает занимать второе место в АПЛ. "Небесно-голубые" сократили отставание от лидера чемпионата "Арсенала" до 2 баллов. "Брентфорд" (51 пункт) располагается на восьмой позиции.

В следующем матче "горожане" 13 мая примут "Кристал Пэлас" — это будет перенесенный поединок 31-го тура АПЛ. После этого "Манчестер Сити" 16 мая на "Уэмбли" сыграет с "Челси" в финале Кубка Англии.

Реклама

"Брентфорд" в следующем туре АПЛ 17 мая дома сойдется с "Кристал Пэлас".

Новости партнеров