Чемпионская готовность: Усик похвастался отличной формой перед боем с Дюбуа (фото)

Уже на этой неделе украинец проведет обязательную защиту поясов.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик уже совсем скоро выйдет в ринг против британца Даниэля Дюбуа.

Меньше чем за неделю до поединка украинский боксер решил показать свою физическую форму и поделился новым снимком на странице Instagtam. Саша с обнаженным торсом напряг мощные мышцы.

Александр Усик / Фото: instagram.com/usykaa

Поединок Усик – Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве. На кону будут стоять все чемпионские пояса, которыми владеет украинец.

В активе 36-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 25-летнего Дюбуа 19 побед (18 – нокаутом) и единственное поражение в ноябре 2020 года от своего соотечественника Джо Джойса.

Ранее сообщалось, что Усик провел финальную спарринг-сессию перед боем с Дюбуа.

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